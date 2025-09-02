Cremig, fruchtig und voller Aroma – so schmeckt die Tomatensauce am besten. Neben reifen Tomaten braucht eine gute Sugo nicht viele Zutaten.

Es lohnt sich, ein paar Gläser Tomatensugo auf Vorrat zu haben. Eine aromatische Sauce ist nicht nur für klassische Pastasauce oder als Belag für Pizzateig geeignet, sondern auch zum Verfeinern von Fleischgerichten ideal.