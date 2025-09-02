Cremig, fruchtig und voller Aroma – so schmeckt die Tomatensauce am besten. Neben reifen Tomaten braucht eine gute Sugo nicht viele Zutaten.
Es lohnt sich, ein paar Gläser Tomatensugo auf Vorrat zu haben. Eine aromatische Sauce ist nicht nur für klassische Pastasauce oder als Belag für Pizzateig geeignet, sondern auch zum Verfeinern von Fleischgerichten ideal.
Zunächst mindestens drei Liter Wasser aufkochen. Die Tomaten dann etwa drei Minuten blanchieren, gleich kalt abschrecken. Die Haut abziehen, die Tomaten würfeln.
Knoblauch schälen, anschliessend fein hacken. Die Blättchen von sämtlichen Kräuterzweigen zupfen und sehr fein hacken.
Olivenöl in einer grossen Pfanne erhitzen, die Kräuter und den Knoblauch darin dünsten. Farbe sollen sie aber nicht annehmen. Dann die Tomaten dazugeben und alles recht langsam und unter gelegentlichem Rühren aufkochen.
Anschliessend noch bei Mittelhitze 30 bis 40 Minuten sanft köcheln lassen – die Sauce soll leicht andicken. Wenn sie eine sämige Bindung hat, ohne zu sehr eingekocht zu sein, ist die Sauce perfekt. Mit Pfeffer und Salz würzen.
Die Sauce in die gleich grossen und sauber gespülte Gläser füllen, die sofort verschlossen werden.
Jetzt etwa einen Liter mindestens 70 Grad heisses Wasser in ein hohes Backblech füllen und die Gläser einstellen.
Das Backblech auf der Mittelschiene des Backofen-Garraums einschieben. Bei 160 bis 180 °C für etwa 25 Minuten sterilisieren. Beobachtet dabei die Sauce und kocht so lange ein, bis erste Luftbläschen sichtbar werden. Die Gläser dann herausnehmen und auf einer dicken Lage Küchenkrepp abkühlen lassen.
An einem dunklen und kühlen Ort kann die Sugo mindestens ein halbes Jahr gelagert werden.