Ein scharfes Chiliöl verleiht Gerichten den besonderen Kick. Bei der Herstellung gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit es perfekt gelingt. In Italien nennt man das beliebte Öl «olio al peperoncino». Es würzt sowohl kalte als auch warme Speisen, zum Beispiel Pasta mit Tomatensauce, Pizza oder Bruschetta mit klein geschnittenen Tomaten. Das pikante Öl eignet sich zudem hervorragend, um Fleisch oder Fisch zu marinieren oder Grilliertes damit zu beträufeln. Hier zeigen wir die einfachste Methode mit getrockneten Chilischoten.