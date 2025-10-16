Von all den Vorräten mit reifen Tomaten, die man selbst herstellen kann, ist Tomatenketchup vielleicht nicht das Erste, das einem in den Sinn kommt. Dabei schmeckt selbstgemachter Ketchup um Welten besser als industrieller. Und wie bei allem Selbstgemachten weiss man genau, was drin ist – und kann ein bisschen stolz sein, wenn er besonders gut gelingt.
Tomaten einschneiden, mit heissem Wasser überbrühen, schälen.
Zugedeckt 30 Minuten einkochen. In einer Schwenkpfanne Knoblauch und Zwiebel mit dem Zucker sanft im Öl weichschmoren.
Tomaten und restliche Zutaten dazugeben und weitere 30 Minuten köcheln.
Mixen und durch ein feines Sieb streichen. Offen einkochen, bis das Ketchup schön eindickt und sämig wird, am Schluss nochmals abschmecken.
In ein sterilisiertes Twist-off-Glas oder eine Flasche füllen und im Kühlschrank aufbewahren.