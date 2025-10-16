Von all den Vorräten mit reifen Tomaten, die man selbst herstellen kann, ist Tomatenketchup vielleicht nicht das Erste, das einem in den Sinn kommt. Dabei schmeckt selbstgemachter Ketchup um Welten besser als industrieller. Und wie bei allem Selbstgemachten weiss man genau, was drin ist – und kann ein bisschen stolz sein, wenn er besonders gut gelingt.