Wir müssen euch enttäuschen. Spaghetti Bolognese ist gar kein typisch italienisches Gericht. Ragù wird meistens mit Tagliatelle oder anderen breiten Nudeln serviert. Hier das Originalrezept für Ragù alla Bolognese. Eine echte Bolognese braucht zwar wenig Zutaten, aber sehr viel Zeit.
Stangensellerie waschen, trocken tupfen und sehr fein würfeln.
Zwiebeln und Karotte schälen und beides klein würfeln. Vom Gemüse soll es je 50 g sein.
In einem grossen Topf Olivenöl erhitzen und Zwiebel-, Karotten- und Selleriewürfel für ca. 10 Minuten darin anschwitzen. Das Gemüse dabei umrühren, damit es nicht anbrennt und bis keine Flüssigkeit mehr drin ist.
Anschliessend das Rinder- und Schweinehackfleisch dazugeben und unter Rühren bei hoher Temperatur von allen Seiten anbraten.
Nach ca. 10 Minuten mit Wein ablöschen.
Wenn der Alkohol komplett verdunstet ist, Tomatensauce und 1 L Wasser hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das Ragù bei mittlerer Hitze zugedeckt ca. 1 Stunde köcheln lassen. Ab und zu mal umrühren.
Nach erster Stunde noch einen Liter Wasser hinzufügen und noch 60 Minuten einköcheln lassen.
Nach zwei Stunden den letzten Liter Wasser dazugeben und wiederum einkochen lassen.
Kurz vor Ende der Garzeit die Milch zufügen. Durch die Milch wird die Säure der Tomaten abgeschwächt. Das Ragù mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Das fertige Ragù mit frischen Tagliatelle servieren.