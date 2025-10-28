Wir müssen euch enttäuschen. Spaghetti Bolognese ist gar kein typisch italienisches Gericht. Ragù wird meistens mit Tagliatelle oder anderen breiten Nudeln serviert. Hier das Originalrezept für Ragù alla Bolognese. Eine echte Bolognese braucht zwar wenig Zutaten, aber sehr viel Zeit.