Frühlingsküche Nussiges Bärlauch-Pesto selber machen

Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten

Bärlauch mit seinem intensiven Duft gehört einfach zum Frühling. Man kann frisches Kraut direkt im Wald sammeln und verarbeiten. Das cremige Bärlauchpesto ist eins der beliebtesten Rezepte und passt sowohl zu Pasta als auch als Brotaufstrich. 

Foto: André Scheidegger
Portionen4
Nährwert / Person422 kcal. (100g)
Zubereitungs-Zeit15 Min.
Zutaten
300 gBärlauch
150 gParmesan
200 gWalnüsse
100 gKürbiskerne
250 mlOlivenöl
EtwasPfeffer
1 TLSalz
Zubereitung
Schritt 1/6
<p>Bärlauchpesto - kalte würzige Sauce aus Bärlauch, Olivenöl, Nüssen und geriebenem Parmesankäse schmeckt scharf und nüssig.</p>
Foto: Getty Images

Den frischen Bärlauch waschen, putzen, trocken schütteln und anschliessend fein hacken.

Schritt 2/6

Die Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Kürbiskerne dazugeben und kurz anrösten, bis die Kerne knusprig sind.

Schritt 3/6

Die Kerne mit dem Bärlauch vermischen und mit Öl aufgiessen. Salz und Pfeffer hinzufügen.

Schritt 4/6

Die Masse mit dem Pürierstab zu einer geschmeidigen Paste pürieren. Wenn notwendig, etwas Wasser dazugeben.

Schritt 5/6

Käse grob reiben und mit der Masse vermischen.

Schritt 6/6

Nach Geschmack mit Pfeffer und Salz nachwürzen.

Wie gesund ist Bärlauch wirklich?

Mit den warmen Temperaturen kommt auch der Bärlauch wieder. Das Kraut beginnt im März zu spriessen. Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.

Bärlauch auf dem Holzbrett
Getty Images

