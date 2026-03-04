Bärlauch mit seinem intensiven Duft gehört einfach zum Frühling. Man kann frisches Kraut direkt im Wald sammeln und verarbeiten. Das cremige Bärlauchpesto ist eins der beliebtesten Rezepte und passt sowohl zu Pasta als auch als Brotaufstrich.
Den frischen Bärlauch waschen, putzen, trocken schütteln und anschliessend fein hacken.
Die Walnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Kürbiskerne dazugeben und kurz anrösten, bis die Kerne knusprig sind.
Die Kerne mit dem Bärlauch vermischen und mit Öl aufgiessen. Salz und Pfeffer hinzufügen.
Die Masse mit dem Pürierstab zu einer geschmeidigen Paste pürieren. Wenn notwendig, etwas Wasser dazugeben.
Käse grob reiben und mit der Masse vermischen.
Nach Geschmack mit Pfeffer und Salz nachwürzen.
Mit den warmen Temperaturen kommt auch der Bärlauch wieder. Das Kraut beginnt im März zu spriessen. Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.
