Wie wäre es mit Sommerpasta – aber mal ganz anders? Quasi ein italienisch-japanischer Crossover-Knaller! Kalte Vollkornlinguine mit Miso: Sie haben einen herzhaft-nussigen Weizengeschmack, der im Duft ein wenig an Buchweizen erinnert und damit auch an japanische Soba-Nudeln.

Das Beste daran: Das Gericht lässt sich nach Lust und Laune mit weiteren Zutaten variieren – zum Beispiel mit rohen Sojasprossen, gebratenen Auberginen oder Shiitake-Pilzen, Tofu, Avocadostreifen, gebratenen Crevetten oder Pouletstreifen. Erlaubt ist, was schmeckt! Hier gehts zum Rezept.