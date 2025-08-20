Wie wäre es mit Sommerpasta – aber mal ganz anders? Quasi ein italienisch-japanischer Crossover-Knaller! Kalte Vollkornlinguine mit Miso: Sie haben einen herzhaft-nussigen Weizengeschmack, der im Duft ein wenig an Buchweizen erinnert und damit auch an japanische Soba-Nudeln.
Das Beste daran: Das Gericht lässt sich nach Lust und Laune mit weiteren Zutaten variieren – zum Beispiel mit rohen Sojasprossen, gebratenen Auberginen oder Shiitake-Pilzen, Tofu, Avocadostreifen, gebratenen Crevetten oder Pouletstreifen. Erlaubt ist, was schmeckt! Hier gehts zum Rezept.
Die Vollkornlinguine ohne Salzzugabe al dente kochen und sie mit kaltem Wasser abschrecken. Für dieses Gericht ist es nötig, um die Stärke an der Pasta loszuwerden.
Misopaste (helle oder dunkle, je nach Vorliebe) mit hochwertiger Sojasauce, Mirin und Reiswein mischen.
Eine angedrückte Knoblauchzehe, 1 Teelöffel geriebener Ingwer, eine oder zwei entkernte und fein geschnittene Chilischoten und etwas Sonnenblumenöl gut mischen.
Die abgeschreckten und abgetropften Vollkornlinguine in die Schüssel geben und mit der Sauce vermengen. Falls nötig, nachwürzen oder mehr Öl dazugeben.
Die Vollkornlinguine in tiefe Teller verteilen und garnieren mit klein geschnittener Frühlingszwiebel, halbierten Kirschtomaten und frischem Koriander.
Zum Schluss mit Sesam bestreuen und mit Limettensaft beträufeln.