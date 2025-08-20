DE
Sommerlicher Pasta-Twist Vollkornlinguine mit Miso überraschen den Gaumen

Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: vor 36 Minuten

Wie wäre es mit Sommerpasta – aber mal ganz anders? Quasi ein italienisch-japanischer Crossover-Knaller! Kalte Vollkornlinguine mit Miso: Sie haben einen herzhaft-nussigen Weizengeschmack, der im Duft ein wenig an Buchweizen erinnert und damit auch an japanische Soba-Nudeln.

Das Beste daran: Das Gericht lässt sich nach Lust und Laune mit weiteren Zutaten variieren – zum Beispiel mit rohen Sojasprossen, gebratenen Auberginen oder Shiitake-Pilzen, Tofu, Avocadostreifen, gebratenen Crevetten oder Pouletstreifen. Erlaubt ist, was schmeckt! Hier gehts zum Rezept.

Portionen4
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
500 g Vollkornlinguine (alternativ Spaghetti)
1 - 2 ELMisopaste
1 -2 ELSojasauce
EtwasMirin
1 SchussReiswein
1 ZeheKnoblauch
1 TLGeriebener Ingwer
1 - 2Chili
EtwasSonnenblumenöl
2Frühlingszwiebeln
100 gKirschtomaten
Nach GeschmackFrischer Koriander
EtwasSesam
1Limette
Zubereitung
Schritt 1/6

Die Vollkornlinguine ohne Salzzugabe al dente kochen und sie mit kaltem Wasser abschrecken. Für dieses Gericht ist es nötig, um die Stärke an der Pasta loszuwerden.

Schritt 2/6

Misopaste (helle oder dunkle, je nach Vorliebe) mit hochwertiger Sojasauce, Mirin und Reiswein mischen.

Schritt 3/6

Eine angedrückte Knoblauchzehe, 1 Teelöffel geriebener Ingwer, eine oder zwei entkernte und fein geschnittene Chilischoten und etwas Sonnenblumenöl gut mischen.

Schritt 4/6

Die abgeschreckten und abgetropften Vollkornlinguine in die Schüssel geben und mit der Sauce vermengen. Falls nötig, nachwürzen oder mehr Öl dazugeben.

Schritt 5/6

Die Vollkornlinguine in tiefe Teller verteilen und garnieren mit klein geschnittener Frühlingszwiebel, halbierten Kirschtomaten und frischem Koriander.

Schritt 6/6

Zum Schluss mit Sesam bestreuen und mit Limettensaft beträufeln.

