Die Spezialität aus dem Veltlin aus Buchweizenmehl sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Buchweizen gibt der Pasta einen wunderbar aromatischen und nussigen Geschmack. Hier das traditionelle Gericht für Pizzoccheri nach einem alten Rezept aus Pianazzola bei Chiavenna.
Die beiden Mehl-sorten mit den Eiern und etwas Salz zu einem Teig verkneten. Dünn auswallen und den Teig in Streifen schneiden.
Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Wirsing, Mangold und Kartoffeln 10 Minuten darin garen.
Teigstreifen dazugeben und alles nochmals 3 bis 4 Minuten kochen. Butter erhitzen.
Salbei und Knoblauch darin leicht anbräunen.
Gemüse und Pizzoccheri mit Schaumkelle oder Sieb aus der Flüssigkeit heben, abtropfen lasssen und zur Buttermischung geben.
Mischen. Käse darüber-streuen.
Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Nochmals vorsichtig mischen.
Statt Schnittmangold Krautstiel (nur das Grüne) verwenden. Käse: Es muss unbedingt ein weicher sein, der gut schmilzt.