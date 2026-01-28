DE
Traditionelle Küche Pizzoccheri Valtellinese - Die Spezialität selber machen

Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten

Die Spezialität aus dem Veltlin aus Buchweizenmehl sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Buchweizen gibt der Pasta einen wunderbar aromatischen und nussigen Geschmack. Hier das traditionelle Gericht für Pizzoccheri nach einem alten Rezept aus Pianazzola bei Chiavenna.

Pizzoccheri nach Veltliner Art - Der Klassiker Schweizer Küche
Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Personca. 660 kcal.
Zubereitungs-Zeit60 Min.
Kochzeit15 Min.
Zutaten
250 gWeissmehl
100 gBuchweizenmehl
3Eier
60 gWirsing, in kleinen Stücken
60 gMangold, in kleinen Stücken
60 gKartoffeln, geschält, in kleinen Stücken
50 gButter
4Salbeiblätter, klein geschnitten
3Knoblauchzehen, klein geschnitten
150 gFontina-Käse, frisch gerieben
EtwasSalz und Mühlenpfeffer
Zubereitung
Schritt 1/8

Die beiden Mehl-sorten mit den Eiern und etwas Salz zu einem Teig verkneten. Dünn auswallen und den Teig in Streifen schneiden.

Schritt 2/8

Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Wirsing, Mangold und Kartoffeln 10 Minuten darin garen.

Schritt 3/8

Teigstreifen dazugeben und alles nochmals 3 bis 4 Minuten kochen. Butter erhitzen.

Schritt 4/8

Salbei und Knoblauch darin leicht anbräunen.

Schritt 5/8

Gemüse und Pizzoccheri mit Schaumkelle oder Sieb aus der Flüssigkeit heben, abtropfen lasssen und zur Buttermischung geben.

Schritt 6/8

Mischen. Käse darüber-streuen.

Schritt 7/8

Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Nochmals vorsichtig mischen.

Schritt 8/8

Statt Schnittmangold Krautstiel (nur das Grüne) verwenden. Käse: Es muss unbedingt ein weicher sein, der gut schmilzt.

