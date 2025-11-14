Ein schnelles und leckeres vegetarisches Gericht: Reisnudeln mit Gemüse und Erdnuss-Soja-Sauce. Das Rezept kombiniert knackiges Gemüse mit cremiger Sauce und ist in nur 30 Minuten zubereitet. Eine perfekte Option für ein gesundes Mittag- oder Abendessen.
Viel Wasser mit einer Prise Salz in einem Topf aufkochen und die Reisnudeln hinzufügen.
Das Ganze weiter aufkochen lassen, dann Hitze etwas reduzieren und 5-6 Minuten köcheln lassen. Anschliessend abgiessen und abschrecken mit kaltem Wasser.
Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und Edamame, Karotten sowie Peperoni hinzufügen. 5-6 Minuten braten und rühren.
Sesam und Erdnüsse unter Ruühren dazugeben und noch 5 Minuten bei mittlerer Hitze braten und verrühren.
Alle Zutaten der Erdnuss-Soja-Sauce mit einem Stabmixer cremig pürieren.
Gemüse mit den Nudeln und der Sauce kurz in einer Pfanne vermischen und erhitzen, anrichten. Zum Garnieren können Erdnüsse verwendet werden.