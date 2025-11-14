DE
Schnelles Veggie-Gericht Veganes Wok-Rezept: Reisnudeln mit Erdnuss-Soja-Sauce

Publiziert: 12:39 Uhr

Ein schnelles und leckeres vegetarisches Gericht: Reisnudeln mit Gemüse und Erdnuss-Soja-Sauce. Das Rezept kombiniert knackiges Gemüse mit cremiger Sauce und ist in nur 30 Minuten zubereitet. Eine perfekte Option für ein gesundes Mittag- oder Abendessen.

Ein schnelles Rezept, das sich ideal für ein Mittagessen im Homeoffice eignet: Reisnudeln und Gemüse mit Erdnuss-Soja-Sauce.
Portionen2
Zubereitungs-Zeit20 Min.
Kochzeit10 Min.
Zutaten
200 gVollkornreisnudeln
1 TLKokosöl
4 ELEdamame
2Karotten in Nudelstreifen
1rote Peperoni/Paprika in feinen Streifen
1 ELweisse Sesamsamen
1 ELgehackte Erdnüsse
Für die Sauce
2 ELErdnussbutter
2 - 3 ELTamari oder Sojasauce
4 ELMilch nach Wahl
1 1/1 TLChilipulver
2 TLZwiebelpulver
2 TLKnoblauchpulver
2 - 3 TLAhornsirup
beliebigSalz
beliebigPfeffer
beliebiggehackte Erdnüsse
Zubereitung
Schritt 1/6

Viel Wasser mit einer Prise Salz in einem Topf aufkochen und die Reisnudeln hinzufügen.

Schritt 2/6

Das Ganze weiter aufkochen lassen, dann Hitze etwas reduzieren und 5-6 Minuten köcheln lassen. Anschliessend abgiessen und abschrecken mit kaltem Wasser.

Schritt 3/6

Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und Edamame, Karotten sowie Peperoni hinzufügen. 5-6 Minuten braten und rühren.

Schritt 4/6

Sesam und Erdnüsse unter Ruühren dazugeben und noch 5 Minuten bei mittlerer Hitze braten und verrühren.

Schritt 5/6

Alle Zutaten der Erdnuss-Soja-Sauce mit einem Stabmixer cremig pürieren.

Schritt 6/6

Gemüse mit den Nudeln und der Sauce kurz in einer Pfanne vermischen und erhitzen, anrichten. Zum Garnieren können Erdnüsse verwendet werden.

