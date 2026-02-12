Wer den bevorstehenden Valentinstag besonders feiern will, setzt auf ein einfaches, aber unwiderstehliches Pasta–Dinner. Fettuccine, Shrimps und eine Tomatensauce vereinen sich zu einem Gericht, das den Partner verführt.
Salzwasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Die Shrimps mit Küchenpapier trockentupfen und mit Meersalz, Pfeffer und etwas Zitronenabrieb würzen. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und fein würfeln.
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotte darin glasig dünsten. Den Knoblauch und die Chiliflocken hinzufügen und kurz mitbraten, bis ein würziges Aroma aufsteigt. Das Tomatenmark einrühren und einige Sekunden anrösten. Mit dem Weisswein ablöschen und die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen lassen.
Die passierten Tomaten angiessen und mit Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce bei mittlerer Hitze etwa 10 Minuten sanft köcheln lassen, bis sie leicht eingedickt ist. Dann die Sahne einrühren und weitere 5 Minuten köcheln lassen, bis eine sämige, leuchtend orangefarbene Sauce entstanden ist. Mit einem Spritzer Zitronensaft abschmecken.
Währenddessen die Fettuccine nach Packungsanweisung al dente kochen und zwei Esslöffel Nudelwasser auffangen. In einer zweiten Pfanne einen Esslöffel Olivenöl mit der Butter erhitzen und die Shrimps darin bei starker Hitze von jeder Seite etwa eineinhalb Minuten braten.
Die Fettuccine in die Tomaten–Sahne–Sauce geben, das aufgefangene Nudelwasser zugiessen und alles vermengen, bis sich die cremige Sauce gleichmässig um die Nudeln legt.
Die Fettuccine eindrehen und in vorgewärmte tiefe Teller geben. Die Shrimps dekorativ auf der Pasta arrangieren. Mit einem Hauch Zitronenabrieb und etwas Olivenöl vollenden.
