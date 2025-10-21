Spätestens seitdem Gigi Hadid ihr Rezept für das perfekte Comfort-Food verraten hat, sind Penne alla Vodka zu einem TikTok-Hit geworden. Schmeckt Pasta mit einer tomatigen Vodka-Sauce wirklich? Wir haben das Rezept ausprobiert: Das Gericht eignet sich trotz der ungewöhnlichen Zutat gut für den Alltag, da es nicht länger als 20 Minuten in der Zubereitung benötigt. Und nicht nur wegen des Vodkas, sondern vor allem durch Rahm ist es ideal für kalte Tage.
Pasta in reichlich Salzwasser al dente (ca. 8 Minuten) kochen.
In der Zwischenzeit Zwiebel und Knoblauch klein hacken. Im Olivenöl in einer weiten Pfanne andünsten.
Tomatenpüree dazugeben und kurz mitrösten. Mit Wodka ablöschen.
Passata dazugeben und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Rahm dazugiessen und etwas einköcheln lassen
Penne abgiessen. Ca. 1 dl Pastawasser auffangen.
Pasta mit der Sauce mischen. Unter Rühren Pastawasser nach und nach dazugiessen, bis eine dickflüssige Sauce entsteht.
Pasta anrichten. Parmesan darüberhobeln.
Rezept von Migusto.migros.ch.