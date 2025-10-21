Spätestens seitdem Gigi Hadid ihr Rezept für das perfekte Comfort-Food verraten hat, sind Penne alla Vodka zu einem TikTok-Hit geworden. Schmeckt Pasta mit einer tomatigen Vodka-Sauce wirklich? Wir haben das Rezept ausprobiert: Das Gericht eignet sich trotz der ungewöhnlichen Zutat gut für den Alltag, da es nicht länger als 20 Minuten in der Zubereitung benötigt. Und nicht nur wegen des Vodkas, sondern vor allem durch Rahm ist es ideal für kalte Tage.