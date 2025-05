Eine der ältesten Pastasorten Italiens sind die Testaroli. Diese stellt man selbst her – und das ist gar nicht kompliziert. Sie bestehen aus einem einfachen Teig aus Mehl, Wasser und Salz, der zuerst wie ein dicker Pfannkuchen auf einer gusseisernen Platte (dem «Testo») gebacken und anschliessend in Stücke geschnitten wird. Diese Stücke werden kurz in heissem Wasser blanchiert – ähnlich wie Pasta. Serviert werden Testaroli klassisch mit Pesto, Olivenöl oder geriebenem Käse.