Wenn es im Sommer draussen heiss wird, vertragen wir nicht immer einen Teller mit deftigem Essen. Aber auf Teigwaren verzichten? Das können wir nicht ganz, da sie einfach ein Klassiker und immer ein Genuss sind.

In den Sommermonaten verzichten wir aber lieber auf herzhafte Rahmsaucen und bereiten besser luftige Pasta-Gerichte zu. So etwa mit spritziger Zitrone, die herrlich frisch schmeckt, nicht schwer im Magen liegt und uns an die letzten Ferien an der italienischen Amalfiküste erinnert. Wie das geht, verraten wir dir gleich hier.