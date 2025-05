Malfatti gehören zur Familie der Gnocchi. Weil sie keine besonders hübsche Form haben, nennt man sie Malfatti, was so viel bedeutet wie «schlecht gemacht». Sei's drum, dafür sind sie umso schneller geformt! Spinat-Ricotta-Malfatti gehören zu einem Standardrepertoire. Statt Spinat kann man gerne auch anderes Gemüse, das gerade Saison hat, wie Mangold, Grünkohl oder Cime di rapa verwenden. Meistens werden Malfatti einfach nur in Salbeibutter geschwenkt oder leicht darin gebraten und mit Parmesan bestreut. So schlicht, so gut.