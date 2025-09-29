Entdeckt ein einfaches, aber köstliches Pasta-Rezept mit gebratenen Zucchini und Büffelmozzarella. Diese sommerliche Farfalle-Kreation kombiniert goldbraun gebratene Zucchini-Scheiben mit frischer Petersilie und zartem Mozzarella für ein leichtes, aromatisches Gericht. Ideal als schnelles Mittagessen oder unkompliziertes Abendessen, bringt dieses Rezept mediterranes Flair direkt auf den Teller. Mit wenigen Zutaten und minimalem Aufwand lässt sich so ein Gericht zaubern, das nach Sonne und Sommer schmeckt.
Zucchini-Scheiben von 8 Millimetern schneiden und in Olivenöl braten. Die Scheiben sollten sich nicht überlappen.
Portionsweise bei mittlerer Hitze goldbraun braten.
Gegen Ende gequetschte Knoblauchzehen dazugeben. Salzen und pfeffern.
Mit Condimento bianco ablöschen und etwas verkochen lassen
Grosszügig Petersilie darüberstreuen.
Die Farfalle kochen und abgiessen, auf keinen Fall abschrecken und noch warm mit den Zucchini mischen.
Einen Moment warten, bis die Pasta etwas auskühlt und die Aromen aufgesaugt hat. Grosszügig Olivenöl darüberträufeln und Mozzarella di bufala zupfen – also mit den Fingern zerreissen – und beigeben. Auf keinen Fall in Würfel schneiden!