Entdeckt ein einfaches, aber köstliches Pasta-Rezept mit gebratenen Zucchini und Büffelmozzarella. Diese sommerliche Farfalle-Kreation kombiniert goldbraun gebratene Zucchini-Scheiben mit frischer Petersilie und zartem Mozzarella für ein leichtes, aromatisches Gericht. Ideal als schnelles Mittagessen oder unkompliziertes Abendessen, bringt dieses Rezept mediterranes Flair direkt auf den Teller. Mit wenigen Zutaten und minimalem Aufwand lässt sich so ein Gericht zaubern, das nach Sonne und Sommer schmeckt.