Jedes Jahr feiert man in den USA am 7. Februar den nationalen Fettuccine-Alfredo-Tag. In Italien scheint das Gericht allerdings wenig bekannt zu sein. In der Wirklichkeit, das ist tatsächlich ein beliebtes Pastagericht auch im Heimatland, bekennt mit dem anderen Namen. Die Italiener nennen den Klassiker ganz einfach fettuccine al burro.

Das heute als fettuccine Alfredo bekannte Gericht wurde von Alfredo di Lelio im Jahr 1908 in Rom erfunden. Als er im Restaurant seiner Mutter gearbeitet hat, kochte er fettuccine al triplo burro, die er «fettuccine all’Alfredo» nannte.

Später eröffnete er sein eigenes Restaurant in Rom und seine Fettuccine wurden bald landes- und weltweit bekannt. Im Jahr 1920 entdeckten die amerikanischen Filmstars Douglas Fairbanks und Mary Pickford auf ihrer Hochzeitsreise das Restaurant von Di Lelio in Rom. Sie waren so begeistert von diesem Pastagericht, dass sie dem Chef das goldene Besteck mit der Gravierung «Für Alfredo, den König der Nudeln» geschenkt haben. Seitdem schauten regelmässig Hollywoodstars vorbei.

Das Original-Rezept hat nur drei Zutaten: Fettuccine, Parmesankäse und Butter. Heute gibt es auch andere Varianten von fettuccine Alfredo.