Wärmend, herzhaft und wunderbar unkompliziert: Älplermagronen mit Speck und Käse sind ein echtes Wohlfühlgericht aus den Schweizer Alpen. Ihren Ursprung hat die Spezialität in der bäuerlichen Küche der Sennen, die auf den Alpen aus wenigen, haltbaren Zutaten eine kräftigende Mahlzeit zauberten. Typisch ist die Kombination aus herzhaft und deftig, oft begleitet von einer fruchtigen Apfelbeilage, die für einen spannenden Kontrast sorgt. Gerade an kühleren Tagen bringt dieses Gericht alpine Hüttenromantik direkt in die eigene Küche. Wer Lust auf ehrliche Hausmannskost mit Charakter hat, wird dieses Rezept lieben!