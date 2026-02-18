Wärmend, herzhaft und wunderbar unkompliziert: Älplermagronen mit Speck und Käse sind ein echtes Wohlfühlgericht aus den Schweizer Alpen. Ihren Ursprung hat die Spezialität in der bäuerlichen Küche der Sennen, die auf den Alpen aus wenigen, haltbaren Zutaten eine kräftigende Mahlzeit zauberten. Typisch ist die Kombination aus herzhaft und deftig, oft begleitet von einer fruchtigen Apfelbeilage, die für einen spannenden Kontrast sorgt. Gerade an kühleren Tagen bringt dieses Gericht alpine Hüttenromantik direkt in die eigene Küche. Wer Lust auf ehrliche Hausmannskost mit Charakter hat, wird dieses Rezept lieben!
Mehl mit Paprika mischen, Zwiebelringe darin wenden.
Gut abklopfen und in 160 Grad heissem Sonnenblumenöl frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.
Speck in feine Streifen schneiden. Anbraten.
Magronen in Salzwasser knapp al dente kochen. Abgiessen.
Rahm erhitzen, Magronen einlegen und Speckstreifchen zufügen. Mit Käse aromatisieren – alles mischen.
Auf heissen Tellern anrichten. Mit einigen gerösteten Zwiebelringen bestreuen.