Alpenküche pur Älplermagronen mit Speck und Käse

Michael Merz
Michael MerzGastro-Publizist
Publiziert: vor 49 Minuten
Aktualisiert: vor 46 Minuten

Wärmend, herzhaft und wunderbar unkompliziert: Älplermagronen mit Speck und Käse sind ein echtes Wohlfühlgericht aus den Schweizer Alpen. Ihren Ursprung hat die Spezialität in der bäuerlichen Küche der Sennen, die auf den Alpen aus wenigen, haltbaren Zutaten eine kräftigende Mahlzeit zauberten. Typisch ist die Kombination aus herzhaft und deftig, oft begleitet von einer fruchtigen Apfelbeilage, die für einen spannenden Kontrast sorgt. Gerade an kühleren Tagen bringt dieses Gericht alpine Hüttenromantik direkt in die eigene Küche. Wer Lust auf ehrliche Hausmannskost mit Charakter hat, wird dieses Rezept lieben!

<p>Montag: Älplermagronen.</p>
Foto: Migusto
Portionen3
Zubereitungs-Zeit35 Min
Kochzeit20 Min.
Zutaten
300 gÄlplermagronen oder Maccheroni
4 Scheiben Speck, geräuchert
2Zwiebeln, in Ringe geschnitten
ein wenigMehl
etwas Paprika
Nach BedarfÖl zum Fritieren
2 dlRahm
200 gHartkäse, gerieben (z.B Sbrinz oder gelagerter Gruber Käse)
EtwasSalz und Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
Schritt 1/6

Mehl mit Paprika mischen, Zwiebelringe darin wenden.

Schritt 2/6

Gut abklopfen und in 160 Grad heissem Sonnenblumenöl frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. 

Schritt 3/6

Speck in feine Streifen schneiden. Anbraten. 

Schritt 4/6

Magronen in Salzwasser knapp al dente kochen. Abgiessen. 

Schritt 5/6

Rahm erhitzen, Magronen einlegen und Speckstreifchen zufügen. Mit Käse aromatisieren – alles mischen.

Schritt 6/6

Auf heissen Tellern anrichten. Mit einigen gerösteten Zwiebelringen bestreuen.

