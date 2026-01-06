Pizza ist ein All-time-Favorit. Der italienische Klassiker eignet sich dabei perfekt zum Teilen, ist aber nicht nur deswegen so beliebt. Der Fast-Food-Liebling ist aber nicht unbedingt figurschmeichelnd und fitnessfreundlich, warum sich bei vielen beim Schlemmen das schlechte Gewissen anschleicht. Hin und wieder darf man sich zwar etwas gönnen, für die Zeit zwischendurch gibt es aber viele Low-Carb-Varianten der beliebten Pizza. Hier findet ihr Rezept-Idee für eine gesunde Alternative.
Zu Beginn den Ofen vorheizen – auf 220 Grad Heissluft.
Für den Boden den geriebenen Blumenkohl mit Käse, Ei, Knoblauch, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben. Dann die Masse gut mit den Händen verkneten.
Den Teig in ein mit Backpapier ausgelegtes rundes Backblech geben (mit einem Durchmesser von etwa 26 cm). Das Ganze flach- und andrücken.
In den Ofen geben und dort etwa zehn Minuten auf der untersten Rille backen.
Den Low-Carb-Pizzaboden aus dem Ofen nehmen und mit den gewünschten Toppings belegen (ganz gut schmecken bunte Cherrytomaten, Pilze, Salami und Mozzarella).
Anschliessend die ganze Pizza für weitere 20 Minuten auf der untersten Rille backen