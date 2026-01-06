Pizza ist ein All-time-Favorit. Der italienische Klassiker eignet sich dabei perfekt zum Teilen, ist aber nicht nur deswegen so beliebt. Der Fast-Food-Liebling ist aber nicht unbedingt figurschmeichelnd und fitnessfreundlich, warum sich bei vielen beim Schlemmen das schlechte Gewissen anschleicht. Hin und wieder darf man sich zwar etwas gönnen, für die Zeit zwischendurch gibt es aber viele Low-Carb-Varianten der beliebten Pizza. Hier findet ihr Rezept-Idee für eine gesunde Alternative.