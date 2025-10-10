Die Wurst ist ohnehin schon ein echtes Zero-Foodwaste-Produkt. Erfunden wurde sie einst aus dem Wunsch heraus, sonst nicht verwertbare Teile des Tieres geniessbar zu machen. Heute hat die Wurst längst einen ganz anderen Stellenwert. Doch auch jetzt soll sie nicht im Abfall landen. Unser Rezept zeigt, wie ihr aus Resten köstliche Bratwurst-Nuggets zaubern könnt. Mit einem Schuss Curry erinnert das Ganze an einen weiteren Klassiker.