Zartes Rehfleisch, Rotwein, Gemüse und ein Hauch Schokolade: Rehpfeffer ist ein echter Herbstklassiker der Schweizer Küche. Mit diesem Rezept gelingt dir das Wildgericht ganz einfach zuhause – perfekt mit Spätzli und herbstlicher Garnitur.
Für die Beize Knollensellerie in kleine Stücke schneiden.
Zwiebel fein hacken.
Karotten klein schneiden.
Knoblauch schälen und je halbieren.
Pfefferkörner und Wacholderbeeren in einem Mörser zerdrücken.
Rotwein mit Essig, Zwiebeln, Lorbeer, Thymian, Pfeffer-Wacholder-Mischung und Knoblauch in einen Topf geben.
Gemüse zum Rotwein beigeben und alles aufkochen.
Beize über das Rehfleisch geben und 2 Tage in der Kühle beizen lassen.
Für das Rehpfeffer Fleisch aus der Beize nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
Die restliche Beize in einem Topf aufkochen und anschliessend durch ein Tuch passieren.
Rehfleisch in einer Bratpfanne mit etwas Öl portionenweise scharf anbraten. Währenddessen mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend aus der Bratpfanne nehmen.
Fleischsaft in der Pfanne mit Mehl mischen. Beize dazugeben und aufkochen.
Fleisch dazugeben und ca. 1 1/4 Stunden schmoren lassen.
Dunkle Schokolade fein hacken und zum Fleisch dazugeben.
Für die Garnitur den Speck klein schneiden und glasig anbraten. Trauben dazugeben.
Rand vom Toast abschneiden und Brot in gleichmässige Würfel schneiden. In einer Bratpfanne zu Croûtons braten.
Rehpfeffer mit der Garnitur anrichten und geniessen. Tipp: Dazu passen natürlich Spätzli.