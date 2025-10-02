DE
Einfach & raffiniert Rehpfeffer selber machen – so gelingt der Klassiker

Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten

Zartes Rehfleisch, Rotwein, Gemüse und ein Hauch Schokolade: Rehpfeffer ist ein echter Herbstklassiker der Schweizer Küche. Mit diesem Rezept gelingt dir das Wildgericht ganz einfach zuhause – perfekt mit Spätzli und herbstlicher Garnitur.

Foto: Blick.ch
Portionen4
Nährwert / Person468
Zubereitungs-Zeit90
Kochzeit75
Zutaten
1,5 kgRehfleisch
100 gKnollensellerie
1Zwiebel
100 gKarotten
2Knoblauchzehen
1 TLPfefferkörner
5Wacholderbeeren
400 mlRotwein
100 mlRotweinessig
1Lorbeerblatt
1Nelke
1 TLThymian
EtwasSalz, Pfeffer
3 ELMehl
25 gdunkle Schokolade
50 gSpeck
100 gweisse Trauben (ohne Kerne)
50 gweisses Toastbrot ohne Rinde
Zubereitung
Schritt 1/17

Für die Beize Knollensellerie in kleine Stücke schneiden.

Schritt 2/17

Zwiebel fein hacken.

Schritt 3/17

Karotten klein schneiden.

Schritt 4/17

Knoblauch schälen und je halbieren.

Schritt 5/17

Pfefferkörner und Wacholderbeeren in einem Mörser zerdrücken.

Schritt 6/17

Rotwein mit Essig, Zwiebeln, Lorbeer, Thymian, Pfeffer-Wacholder-Mischung und Knoblauch in einen Topf geben.

Schritt 7/17

Gemüse zum Rotwein beigeben und alles aufkochen.

Schritt 8/17

Beize über das Rehfleisch geben und 2 Tage in der Kühle beizen lassen.

Schritt 9/17

Für das Rehpfeffer Fleisch aus der Beize nehmen und mit Küchenpapier trocken tupfen.

Schritt 10/17

Die restliche Beize in einem Topf aufkochen und anschliessend durch ein Tuch passieren.

Schritt 11/17

Rehfleisch in einer Bratpfanne mit etwas Öl portionenweise scharf anbraten. Währenddessen mit Salz und Pfeffer würzen. Anschliessend aus der Bratpfanne nehmen.

Schritt 12/17

Fleischsaft in der Pfanne mit Mehl mischen. Beize dazugeben und aufkochen.

Schritt 13/17

Fleisch dazugeben und ca. 1 1/4 Stunden schmoren lassen.

Schritt 14/17

Dunkle Schokolade fein hacken und zum Fleisch dazugeben.

Schritt 15/17

Für die Garnitur den Speck klein schneiden und glasig anbraten. Trauben dazugeben.

Schritt 16/17

Rand vom Toast abschneiden und Brot in gleichmässige Würfel schneiden. In einer Bratpfanne zu Croûtons braten.

Schritt 17/17

Rehpfeffer mit der Garnitur anrichten und geniessen. Tipp: Dazu passen natürlich Spätzli.

