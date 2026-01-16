Cholera ist eine typische Walliser Spezialität. Der Kuchen aus Lauch, Kartoffeln, Walliser Bergkäse und Äpfeln schmeckt selbst gemacht am besten. Und auch der Teig kann selber produziert, oder natürlich auch gekauft werden, wenns schnell gehen muss. Leserin Diana empfiehlt die Verwendung von Blätterteig.