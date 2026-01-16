Cholera ist eine typische Walliser Spezialität. Der Kuchen aus Lauch, Kartoffeln, Walliser Bergkäse und Äpfeln schmeckt selbst gemacht am besten. Und auch der Teig kann selber produziert, oder natürlich auch gekauft werden, wenns schnell gehen muss. Leserin Diana empfiehlt die Verwendung von Blätterteig.
Kartoffeln kochen, bis sie fast weich sind. Anschliessend die Kartoffeln klein raffeln.
Lauch leicht weich kochen und Zwiebeln andünsten.
Die Äpfel und den Käse ebenfalls klein raffeln.
Den Blätterteig in eine Kuchenform geben und in abwechselnder Reihenfolge die Zutaten aufschichten.
Mit Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuss würzen.
Cholera mit einem Deckel aus Blätterteig verschliessen und bei 220 Grad für 20 bis 25 Minuten backen.
Rezept von Blick-Leserin Jeannette