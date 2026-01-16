DE
FR
Abonnieren

Walliser Spezialität Lecker: Einfaches und schnelles Cholera-Rezept

Community-Team
Publiziert: vor 7 Minuten

Cholera ist eine typische Walliser Spezialität. Der Kuchen aus Lauch, Kartoffeln, Walliser Bergkäse und Äpfeln schmeckt selbst gemacht am besten. Und auch der Teig kann selber produziert, oder natürlich auch gekauft werden, wenns schnell gehen muss. Leserin Diana empfiehlt die Verwendung von Blätterteig.

Portionen1 Kuchenform (Durchmesser von 28 cm)
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit25 Min.
Zutaten
1 PackungBlätterteig
400 gLauch, klein geschnitten
2Äpfel
1Zwiebel
250 gKartoffeln
300 gFontal-Käse oder ein anderer würziger Bergkäse, grob gerieben
1Ei, verklopft, zum Bestreichen
Zubereitung
Schritt 1/6

Kartoffeln kochen, bis sie fast weich sind. Anschliessend die Kartoffeln klein raffeln.

Schritt 2/6

Lauch leicht weich kochen und Zwiebeln andünsten.

Schritt 3/6

Die Äpfel und den Käse ebenfalls klein raffeln. 

Schritt 4/6

Den Blätterteig in eine Kuchenform geben und in abwechselnder Reihenfolge die Zutaten aufschichten.

Schritt 5/6

Mit Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuss würzen.

Schritt 6/6

Cholera mit einem Deckel aus Blätterteig verschliessen und bei 220 Grad für 20 bis 25 Minuten backen.

Rezept von Blick-Leserin Jeannette

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen