Schweizer Küche So lecker ist traditioneller Appenzellercake

Publiziert: 17:44 Uhr
|
Aktualisiert: 17:47 Uhr

Der chüschtige Appenzellercake ist leicht zu backen, und eignet sich perfekt für Apéros oder als Beilage. Für eine fleischlose Variante des Appenzellercakes kann man den Schinken durch kleingeschnittene Dörrtomaten oder Oliven ersetzen.

Portionenca. 12
Zubereitungs-Zeit25 Min.
Kochzeit50 Min. Backzeit
Zutaten
100 gButter
3Eier
1 dlButtermilch oder reguläre Milch
200 ggeriebener Appenzeller Käse
200 gSchinken, gewürfelt (Alternativ für vegetarische Variante Dörrtomaten)
1 BundPetersilie
1 BundSchnittlauch, klein geschnitten
250 gMehl
1Backpulver
EtwasSalz und Pfffer
Nach GeschmackPaprikapulver, Muskatnuss
Zubereitung
Schritt 1/5

Cakeform mit Backpapier auskleiden und den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

Schritt 2/5

Die Butter schaumig rühren und die Eier nacheinander dazugeben.

Schritt 3/5

Buttermilch, Salz, Gewürze, Kräuter, Schinken und Käse beigeben und gut mischen.

Schritt 4/5

Mehl und Backpulver mischen und unter den Teig heben.

Schritt 5/5

Die Masse in die vorbereitete Cakeform füllen und in der Ofenmitte rund 50 Minuten backen.

