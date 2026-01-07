Der chüschtige Appenzellercake ist leicht zu backen, und eignet sich perfekt für Apéros oder als Beilage. Für eine fleischlose Variante des Appenzellercakes kann man den Schinken durch kleingeschnittene Dörrtomaten oder Oliven ersetzen.
Cakeform mit Backpapier auskleiden und den Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Die Butter schaumig rühren und die Eier nacheinander dazugeben.
Buttermilch, Salz, Gewürze, Kräuter, Schinken und Käse beigeben und gut mischen.
Mehl und Backpulver mischen und unter den Teig heben.
Die Masse in die vorbereitete Cakeform füllen und in der Ofenmitte rund 50 Minuten backen.