Filet im Teig ist ein festlicher Klassiker, der auf keiner eleganten Tafel fehlen darf. Dieses Gericht besticht nicht nur durch seine ansprechende Optik, sondern auch durch die harmonische Kombination aus zartem Fleisch und knusprigem Teigmantel. Für den besonderen Geschmack sorgen hier hochwertige Zutaten wie aromatische Pilze, knackige Pistazien und würziger Schinken. Diese raffinierten Aromen ergänzen das saftige Filet perfekt und machen das Gericht zu einem echten Highlight für besondere Anlässe.
Filet mit Salz und Pfeffer würzen. In etwas Öl rundum kräftig anbraten. Auskühlen lassen.
Pilze in warmen Wasser 15 Minuten einweichen. Abgiessen, kalt abspülen und fein hacken.
Pilze und Pistazien zum Brät geben und alles mischen.
Tomaten klein schneiden. Schalotte hacken. Beides in etwas Öl andünsten.
Petersilie hacken und daruntermischen.
Blätterteig zu einem Rechteck auswallen.
Schinken in der Teigmitte auslegen. Brätmischung darauf ausstreichen. Tomatenmischung darüber streuen.
Filet auf das Brät legen. Ei verquirlen. Teigränder mit Ei bestreichen.
Filet einwickeln. Ränder gut verschliessen.
Filet auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Ei rundum bestreichen.
15 Minuten kühl stellen. Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen.
Filet in der Ofenmitte 30–35 Minuten backen. Die Kerntemperatur des Filets sollte ca. 60 °C betragen.