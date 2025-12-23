DE
Ein festlicher Klassiker Filet im Teig: Eine Idee für Weihnachten

Publiziert: 17:00 Uhr
|
Aktualisiert: 17:02 Uhr

Filet im Teig ist ein festlicher Klassiker, der auf keiner eleganten Tafel fehlen darf. Dieses Gericht besticht nicht nur durch seine ansprechende Optik, sondern auch durch die harmonische Kombination aus zartem Fleisch und knusprigem Teigmantel. Für den besonderen Geschmack sorgen hier hochwertige Zutaten wie aromatische Pilze, knackige Pistazien und würziger Schinken. Diese raffinierten Aromen ergänzen das saftige Filet perfekt und machen das Gericht zu einem echten Highlight für besondere Anlässe.

Dieses Schweinefilet im Teig gelingt sicherlich jedem und darf auf dem Festtisch nicht fehlen.
Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 50 Min.
Kochzeitca. 35 Min.
Zutaten
500 gSchweinsfilet
2 ELÖl
20 gGetrocknete Pilze
30 gGehackte Pistazien
80 gGetrocknete Tomaten
1Schalotte
1/2 Petersilie
250 gKalbsbrät
1Blätterteig (400 g)
Nach Geschmack Salz und Pfeffer
EtwasMehl zum Auswallen
6 Tranchen Schinken
1Ei
Zubereitung
Schritt 1/12

Filet mit Salz und Pfeffer würzen. In etwas Öl rundum kräftig anbraten. Auskühlen lassen.

Schritt 2/12

Pilze in warmen Wasser 15 Minuten einweichen. Abgiessen, kalt abspülen und fein hacken.

Schritt 3/12

Pilze und Pistazien zum Brät geben und alles mischen.

Schritt 4/12

Tomaten klein schneiden. Schalotte hacken. Beides in etwas Öl andünsten.

Schritt 5/12

Petersilie hacken und daruntermischen.

Schritt 6/12

Blätterteig zu einem Rechteck auswallen.

Schritt 7/12

Schinken in der Teigmitte auslegen. Brätmischung darauf ausstreichen. Tomatenmischung darüber streuen.

Schritt 8/12

Filet auf das Brät legen. Ei verquirlen. Teigränder mit Ei bestreichen.

Schritt 9/12

Filet einwickeln. Ränder gut verschliessen.

Schritt 10/12

Filet auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Mit Ei rundum bestreichen.

Schritt 11/12

15 Minuten kühl stellen. Backofen auf 200 °C Umluft vorheizen. 

Schritt 12/12

Filet in der Ofenmitte 30–35 Minuten backen. Die Kerntemperatur des Filets sollte ca. 60 °C betragen. 

