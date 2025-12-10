Beef Wellington, auch bekannt als Filet im Teig, ist ein echter Klassiker der Festtagsküche. Mit seiner knusprigen Teighülle und dem zarten Innenleben aus hochwertigem Rinderfilet überzeugt das Gericht durch Geschmack und Eleganz. Die Zubereitung erfordert zwar etwas Zeit und Sorgfalt, belohnt aber mit einem perfekten Ergebnis. Wichtig sind frische, erstklassige Zutaten und eine präzise Gartechnik. So wird der zeitlose Klassiker zu einem Highlight auf jedem Festtagstisch. Auch wer ihn nicht täglich serviert, sollte dieses Gericht mindestens einmal ausprobieren.
Fleisch zwei Stunden vor der Zubereitung aus dem Kühlschrank nehmen.
Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen. Fleisch salzen, pfeffern und rundherum anbraten. Fleisch auf einem Gitter auskühlen lassen.
In der gleichen Bratpfanne die Champignons braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist und sie gleichmässig gebräunt sind.
Schalotten, Knoblauch und das Blattgemüse mitbraten.
Mit Weisswein ablöschen. Mit Sojasauce würzen, salzen, pfeffern und zum Schluss die gehackte Petersilie einstreuen.
Champignon-Farce auf einem Teller auskühlen lassen.
Frischhaltefolie auf der Arbeitsfläche auslegen. Darauf den Rohschinken überlappend so auslegen, dass er das Filet vollständig umwickeln kann.
Die Champignon-Farce gleichmässig auf dem Rohschinken verteilen.
Das Filet mit Senf einstreichen und mittig auf die Champignon-Farce setzen.
Die Folie anheben und alles sehr eng einrollen, dabei die Enden der Folie links und rechts wie ein Bonbon satt einrollen, damit ein kompakter Zylinder entsteht. 15 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.
Den ausgerollten Blätterteig auf ein Backpapier legen.
Das eingerollte Filet auspacken und in die Mitte des Blätterteigs setzen.
Backpapier anheben und das Filet mit dem Blätterteig umwickeln, überstehenden Teig zudrücken und unter die Rolle schieben, damit das Filet gut versiegelt ist.
Mit Eigelb bestreichen, mit dem Messerrücken ein Muster in den Teig drücken und mit Fleur de Sel bestreuen.
In der Mitte des Ofens backen, bis eine Kerntemperatur von 55 Grad erreicht ist; das dauert rund 35 Minuten.
Vor dem Anschneiden 5 bis 10 Minuten ruhen lassen.
Tipp: Das Filet im Teig einen Tag im Voraus zubereiten, in Folie wickeln und im Kühlschrank aufbewahren. Am Serviertag mit Ei bepinseln und backen.