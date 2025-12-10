Beef Wellington, auch bekannt als Filet im Teig, ist ein echter Klassiker der Festtagsküche. Mit seiner knusprigen Teighülle und dem zarten Innenleben aus hochwertigem Rinderfilet überzeugt das Gericht durch Geschmack und Eleganz. Die Zubereitung erfordert zwar etwas Zeit und Sorgfalt, belohnt aber mit einem perfekten Ergebnis. Wichtig sind frische, erstklassige Zutaten und eine präzise Gartechnik. So wird der zeitlose Klassiker zu einem Highlight auf jedem Festtagstisch. Auch wer ihn nicht täglich serviert, sollte dieses Gericht mindestens einmal ausprobieren.