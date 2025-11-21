Rindergulasch gehört zu den berühmtesten und leckersten Klassikern der ungarischen Küche. Dieses Mal servieren wir den herzhaften Genuss als würzigen Eintopf – eine köstliche Abwandlung des Traditionsgerichts, perfekt für kühle Herbstabende!
Das Fleisch in mittlere Würfel schneiden.
Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und fein hacken. Paprika und Tomaten waschen, in kleine Stücke schneiden.
Sellerie, Möhren und Wurzeln schälen, in kleine Würfel schneiden.
Die Hälfte des Öls erhitzen und die Zwiebeln anbraten. Wenn die Zwiebeln schön gebräunt sind, Paprika, Tomaten, Knoblauch und Sellerie dazugeben und 4–5 Minuten braten.
Das restliche Öl in eine Pfanne giessen und das Fleisch in kleinen Portionen anbraten. Von allen Seiten anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen.
Zum Schluss das Fleisch in das «Bratfett» geben und weiter schmoren lassen. Wenn die Brühe gekocht ist, etwas Wasser hinzufügen.
Zugedeckt etwa 1 Stunde köcheln lassen. Wenn das Fleisch halb gar ist, die Möhren und die Petersilienwurzeln zugeben und weiter köcheln lassen (bei Bedarf mehr Wasser zugeben).
Die Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden, nach 30 Minuten zum Gulasch geben, mit Paprika, gemahlenem Kümmel und Pfeffer würzen. Gründlich mischen und kochen, bis sie gar sind. Zum Schluss den feingeschnittenen Sellerie einstreuen.
In der Zwischenzeit die Spätzli zubereiten.
Eier mit dem Mehl und 1 TL Salz zu einem glatten Teig verrühren.
Im Salzwasser blanchieren: optimal vom Brett schaben (die Masse auf ein Schneidebrett geben und mit einem Messer in das kochende Wasser schaben) oder durchs Knöpflisieb geben. Unter ständigem Rühren 1–2 Minuten kochen lassen.
Wenn die Spätzli an der Wasseroberfläche aufsteigen, sind sie fertig. Abgiessen, mit kaltem Wasser abspülen und Öl dazugeben, damit sie nicht zusammenkleben.
Vor dem Servieren die Butter in einer Pfanne erhitzen, die fertigen Spätzli hineingeben, umdrehen und mit frisch gehacktem Sellerie bestreuen.
Rezept von kiskegyed.hu