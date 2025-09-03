Zartes Fleisch, das förmlich vom Knochen fällt, und ein Aroma, das sich über Stunden entfaltet – Ossobuco ist ein Klassiker der italienischen Küche. Die langsam geschmorten Kalbshaxen werden über viele Stunden gegart, bis sie ihre volle Saftigkeit und Intensität entfalten. Abgerundet wird das Gericht mit einer frischen Gremolata, die dem kräftigen Schmorgericht eine feine, zitronige Leichtigkeit verleiht – ein wahres Fest für Geniesser.