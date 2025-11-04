Es ist eines dieser klassischen Gerichte, das ausserhalb Italiens oft falsch zubereitet wird. Für sein Kochbuch «Pura Passione» hat Claudio Del Principe das Rezept von Mamma Luisa originalgetreu nachgekocht. Hier die wichtigsten Tipps:

Unbedingt genügend Jus ansetzen, um damit Kelle für Kelle den weltbesten Safranrisotto zu tränken. Keine Tomaten hinzufügen. Das Gemüse sehr fein würfeln, damit es vollständig zerfällt und sich harmonisch in die Sauce einfügt.

Und hier geht’s zum Originalrezept für Ossobuco alla milanese.