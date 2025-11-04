DE
FR
Abonnieren

Ossobuco alla milanese Das Originalrezept mit den besten Tipps

Claudio Del Principe_Portrait (19 von 30).jpg
Claudio Del PrincipeKolumnist
Publiziert: 17:35 Uhr
|
Aktualisiert: 17:37 Uhr

Es ist eines dieser klassischen Gerichte, das ausserhalb Italiens oft falsch zubereitet wird. Für sein Kochbuch «Pura Passione» hat Claudio Del Principe das Rezept von Mamma Luisa originalgetreu nachgekocht. Hier die wichtigsten Tipps:

  1. Unbedingt genügend Jus ansetzen, um damit Kelle für Kelle den weltbesten Safranrisotto zu tränken.

  2. Keine Tomaten hinzufügen.

  3. Das Gemüse sehr fein würfeln, damit es vollständig zerfällt und sich harmonisch in die Sauce einfügt.

Und hier geht’s zum Originalrezept für Ossobuco alla milanese.

Teilen
Kommentieren
Foto: IMAGO/Pond5 Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeitca. 3 St.
Zutaten
4dicke Kalbsbeinscheiben mit grossem Markknochen
Nach GeschmackSalz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
EtwasMehl
4 ELOlivenöl extra vergine
20 gButter
1Karotte, geschält, in 5 mm kleine Würfel geschnitten
1 StangeStaudensellerie, geschält, in 5 mm kleine Würfel geschnitten
1Zwiebel, klein geschnitten
100 mltrockener Weisswein
1,2 lhausgemachte Fleischbouillon
Zubereitung
Schritt 1/6

Sehnen der Beinscheiben durchschneiden, damit sich das Fleisch beim Braten nicht wölbt. Beinscheiben salzen, pfeffern und im Mehl wenden.

Schritt 2/6

In einem Topf Olivenöl und Butter erhitzen. Das Mehl abklopfen und die Beinscheiben im Topf auf beiden Seiten bei mittlerer Hitze gleichmässig bräunen.

Schritt 3/6

Fleisch herausnehmen, Röstgemüse im selben Topf anschwitzen.

Schritt 4/6

Mit Weisswein ablöschen und diesen auf die Hälfte reduzieren. Mit Bouillon aufgiessen.

Schritt 5/6

Fleisch zurück in den Topf geben und zugedeckt bei kleiner Hitze so lange schmoren, bis es fast vom Knochen fällt (2–3 Stunden).

Schritt 6/6

Am besten mit Safranrisotto, Polenta oder Kartoffelpüree servieren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen