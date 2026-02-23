DE
Knuspriges Brathuhn Poulet-Filets richtig lecker zubereiten

Michael Merz
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 41 Minuten

Ob London oder Paris, New York oder Hongkong: In jedem Restaurant steht mindestens ein Hühnergericht auf der Karte. Unser Rezept für knuspriges Alpenhuhn wird Sie überraschen: So schmecken Poulet-Filets richtig lecker.

<p>Rezept: Knuspriges Alpenhuhn aus dem Lugnez mit einem Salat aus Ditta-Kartoffeln.</p>
Foto: René Frauenfelder
Portionen4
Zubereitungs-Zeit90 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
2Brüste von Freilaufhühnern (je 200 g)
2Schenkel, ausgebeint (ohne Haut und Knochen, jeweils ca. 180 bis 200 g)
1Ei
EtwasPankoflocken (Asienshop)
EtwasMehl
2Bratbutter
1 kgKartoffeln (festkochend), gewürfelt
1Zwiebel
2 dlWeisswein, trocken
ca. 6 dlGeflügelfond, hausgemacht
1 ELBalsamico, weiss
1 ELSherryessig
1 ELDistelöl
2 ELSauerrahm
1Lorbeerblatt
EtwasSonnenblumenöl
Nach GeschmackSalz und Pfeffer aus der Mühle
EtwasBrotwürfelchen
Zubereitung
Schritt 1/12

Bratofen auf 180 Grad vorheizen. Kartoffeln schälen, in 1-cm-Würfel schneiden.

Schritt 2/12

Zwiebel in wenig Öl andünsten. Steigt ein süsser Duft aus der Pfanne, mit Weisswein ablöschen. Einköcheln.

Schritt 3/12

Kartoffelwürfelchen in einen Bratentopf geben. Zwiebelwürfel daraufgeben.

Schritt 4/12

Mit Hühnerfond auffüllen, bis die Kartoffeln knapp davon bedeckt sind. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Lorbeerblatt zu den Kartoffeln legen und den Topf zudecken.

Schritt 5/12

Kartoffeln ca. 60 Minuten im Bratofen garen. Zum Schluss sollen die Kartoffeln weich und die Flüssigkeit komplett aufgesogen sein. Deckel von Bratenschüssel heben. Den Inhalt leicht abkühlen lassen.

Schritt 6/12

Die Haut vom Fleisch entfernen. Brust- und Schenkelstücke in zwei gleiche Teile schneiden und diese zwischen zwei Plastikfolien flach klopfen: in etwa 1 cm dick.

Schritt 7/12

Pouletstücke würzen und im Mehl wenden, gut abklopfen und durchs geschlagene Ei ziehen, dann in den Pankoflocken wenden.

Schritt 8/12

So viel Bratbutter in Bratpfanne erhitzen, bis diese ca. 1 cm hoch in der Pfanne steht.

Schritt 9/12

Brotwürfeli zugeben – das Fett sollte so heiss sein, dass diese sofort ausbacken. Pouletstücke einlegen.

Schritt 10/12

Beide Seiten jeweils zweimal 2 Minuten backen. Dabei die Pfanne immer wieder etwas durchrütteln.

Schritt 11/12

So bekommt die Pankokruste ihre charakteristisch gewellte Oberfläche. Die fertig gebackenen Stücke auf Küchenpapier abtropfen und abfetten lassen.

Schritt 12/12

Kartoffeln mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. Distelöl unterziehen. Kurz vor dem Servieren den Sauerrahm unterheben. Zusammen mit den Pouletstücken auftragen.

