Französische Küche Ein Coq au Vin wie bei den Nachbarn

Andreas C. Studer
Publiziert: 12.12.2023 um 12:18 Uhr
Aktualisiert: 12.12.2023 um 12:40 Uhr

Coq au Vin ist ein klassisches französisches Gericht, bei dem Huhn in Rotwein geschmort wird. Der Name «Coq au Vin» übersetzt sich wörtlich als «Hahn im Wein», was darauf hinweist, dass das traditionelle Rezept ein älteres Huhn oder einen Hahn als Hauptzutat verwendet. In der Praxis wird jedoch oft Hühnerfleisch verwendet. Dieses rustikale Gericht ist berühmt für seinen tiefen, herzhaften Geschmack, der durch das Schmoren im Rotwein und die Kombination von Gewürzen und Gemüse entsteht.

Foto: Getty Images/Foodcollection
Portionen4
Zubereitungs-Zeitca. 60 Min.
Kochzeitca. 90 Min.
Zutaten
1Poulet, ca. 1,3 kg in Stücken (Ober- und Unterschenkel, Brust)
Nach BeliebenSalz, Pfeffer
2 ELMehl
2 ELBratbutter
5 dlRotwein, trocken
2 dlGeflügelfond
1 ZweigThymian
2Lorbeerblätter
2 EL (je)Mehl und Butter (als Saucenbinder vermengen)
150 gPerlzwiebeln, frisch
100 gSpeck
100 gkleine Champignons
1,2 kgKartoffeln, mehlig kochend
3 ZweigeRosmarin
3 dlMilch
100 gButter
Nach BeliebenSalz, Muskatnuss
2 ELOlivenöl
Zubereitung
Schritt 1/5

Pouletstücke beidseitig würzen, in Mehl wenden und bei mittlerer Hitze in Bratbutter rundum anbraten. Mit Wein ablöschen, Fond angiessen.

Schritt 2/5

Thymian und Lorbeer dazugeben. Zugedeckt ca. 45 Min. schmoren.

Schritt 3/5

Mehl und Butter zu Teig mischen, Sauce damit zur gewünschten Konsistenz abbinden. Perlzwiebeln schälen, blanchieren. Mit Speck und Champignons 5 Min. in Butter anbraten.

Schritt 4/5

Für den Stock die Kartoffeln schälen, würfeln und mit zwei Rosmarinzweigen in Salzwasser 25 Min. weich kochen. Wasser abgiessen und Kartoffeln kurz ausdämpfen lassen.

Schritt 5/5

Milch mit Butter erhitzen und Kartoffeln hineinpassieren, luftig schlagen, mit Salz und Muskat abschmecken. Restlichen Rosmarin fein hacken, mit Olivenöl mischen und über den Stock träufeln.

Teilen
