Coq au Vin ist ein klassisches französisches Gericht, bei dem Huhn in Rotwein geschmort wird. Der Name «Coq au Vin» übersetzt sich wörtlich als «Hahn im Wein», was darauf hinweist, dass das traditionelle Rezept ein älteres Huhn oder einen Hahn als Hauptzutat verwendet. In der Praxis wird jedoch oft Hühnerfleisch verwendet. Dieses rustikale Gericht ist berühmt für seinen tiefen, herzhaften Geschmack, der durch das Schmoren im Rotwein und die Kombination von Gewürzen und Gemüse entsteht.