Poulet mit Käse überbacken Das perfekte Poulet-Gericht für jeden Saucen-Fan

Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten

Lust auf mit Käse überbacken Pouletfilets an einer köstlichen Tomatensauce? Mit diesem einfachen Rezept könnt ihr ichts falsch machen!

Foto: Blick.ch
Portionen2-4
Nährwert / Personca. 550 kcal
Zubereitungs-Zeit40 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
4Pouletfilets
100 gZwiebeln
1Knoblauchzehe
EtwasSalz, Pfeffer
handvollSalbeiblätter, frisch
8-12 ScheibenBratspeck
EtwasOlivenöl zum Braten
500 gTomatensauce mit Stücken (Polpa)
1 ELgetrocknete italienische Kräuter
1 ELGemüsebouillon (instant)
100 gGouda, mittlere Reife
Zubereitung
Schritt 1/13

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken.

Schritt 2/13

Pouletfilets waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen.

Schritt 3/13

Filets mit Salz und Pfeffer würzen.

Schritt 4/13

Salbei waschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Einzelne Blättchen abzupfen und auf jedes Filet 2-3 verteilen.

Schritt 5/13

Filets in Bratspeck einwickeln.

Schritt 6/13

Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Filets beidseitig scharf anbraten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.

Schritt 7/13

Zwiebeln und Knoblauch in dieselbe Pfanne geben und glasig dünsten.

Schritt 8/13

Tomatensauce, italienische Kräuter und Bouillon zu den Zwiebeln geben.

Schritt 9/13

Mit Salz und Pfeffer abschmecken und etwas einkochen lassen.

Schritt 10/13

Sauce in eine ofenfeste Form geben. Filets in die Sauce setzen.

Schritt 11/13

Gouda fein reiben und gleichmässig über den Filets verteilen.

Schritt 12/13

In der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens ca. 30 Minuten fertig schmoren.

Schritt 13/13

Dazu schmeckt etwas frisches Baguette.

