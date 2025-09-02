Lust auf mit Käse überbacken Pouletfilets an einer köstlichen Tomatensauce? Mit diesem einfachen Rezept könnt ihr ichts falsch machen!
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken.
Pouletfilets waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
Filets mit Salz und Pfeffer würzen.
Salbei waschen und mit Küchenpapier trockentupfen. Einzelne Blättchen abzupfen und auf jedes Filet 2-3 verteilen.
Filets in Bratspeck einwickeln.
Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Filets beidseitig scharf anbraten. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen.
Zwiebeln und Knoblauch in dieselbe Pfanne geben und glasig dünsten.
Tomatensauce, italienische Kräuter und Bouillon zu den Zwiebeln geben.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und etwas einkochen lassen.
Sauce in eine ofenfeste Form geben. Filets in die Sauce setzen.
Gouda fein reiben und gleichmässig über den Filets verteilen.
In der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens ca. 30 Minuten fertig schmoren.
Dazu schmeckt etwas frisches Baguette.