In der Herbstzeit erfreuen sich Wildgerichte besonderer Beliebtheit. Wildschweinbraten, Hirschragout oder zarte Rehmedaillons: Die Vielfalt aus dem Herbstwald ist riesig. Aber schmeckt das Gericht auf dem Teller wirklich so, wie es sollte? Ist das Rotkraut frisch zubereitet, und wurden die Marroni fachgerecht glasiert? Und wie sieht es mit dem Ambiente aus? Für dein ultimatives Wilderlebnis empfehlen wir diese Restaurants:
Basel: Restaurant Löwenzorn
Am Gemsberg, mitten in der Altstadt von Basel, befindet sich dieses traditionelle Gasthaus mit mehreren Stockwerken und einem bewirteten Innenhof. Das rustikale Ambiente passt gut zu den angebotenen Speisen. Speziell: Das Rehschnitzel gibt es hier an einer Gin-Rahm-Sauce. Auch Vegetarier kommen auf ihre Kosten, entweder mit dem Trauriger-Jäger-Teller (alle Wildbeilagen ohne Fleisch) oder mit der schönen vegetarischen Karte, abseits des Wilds.
Restaurant Löwenzorn
Gemsberg 2/4, Basel
Zürich: Restaurant Oberes Triemli
Begonnen hat die Geschichte des Restaurants Oberes Triemli ziemlich genau vor 165 Jahren: Damals erbaute Jakob Hofstetter das Wohnhaus mit Wirtschaft, Scheune und Stall. Heute hat Fabian Gallmann, ein Ururenkel von Jakob Hofstetter, die Leitung übernommen. Die aktuelle Speisekarte steht ganz im Zeichen des Wilds, sei es als Carpaccio, geschnetzelt, rosa gebraten oder «en casserole»: Bei der Familie Gallmann wird traditionell und mit viel Liebe gekocht. Das Ambiente ist währschaft und traditionell.
Restaurant Oberes Triemli
Birmensdorferstrasse 535, Zürich
Neuenburg: Brasserie Le Jura
Lass dich nicht täuschen: Trotz ihres kantonsfremden Namens ist diese Brasserie eine echte Institution in der Hauptstadt Neuenburgs. Hier kann man ausgezeichnete Wildgerichte mit traditionellen Beilagen auf gefliesten Tischdecken in einem warmen, holzgetäfelten Ambiente geniessen, das das Flair einer Pariser Brasserie verströmt. Ein untrügliches Zeichen für die gute Wahl ist, dass das Lokal 2023 mit 12 Punkten in den Gault Millau aufgenommen wurde.
Brasserie Le Jura
Rue de la Treille 7, Neuenburg
Lausanne: Restaurant Le Vieux-Lausanne
In 36 Jahren hat sich das Restaurant Le Vieux-Lausanne zu einer unverzichtbaren Institution entwickelt. Das Familienunternehmen wird von Anders Ahlgren, seiner Frau Patricia und seinen beiden Kindern Gary und Timéa mit viel Herzblut geführt. Das historische Gebäude von 1795 verstrahlt altmodischem Charme und wurde liebevoll renoviert und umgestaltet. Neben speziellen Jagdabenden werden täglich Wildgerichte serviert.
Restaurant Le Vieux-Lausanne
Rue Pierre-Viret 6, Lausanne
Horriwil SO: Gasthof Sonne
Laut einer Blick-Umfrage von 2022 ist das beste Wildrestaurant der Schweiz der Gasthof Sonne in Horriwil SO. Hier zaubert Markus Schmutz seit über 30 Jahren seine herbstlichen Wildgerichte. Neben Reh, Hirsch, Wildhase und Wildsau serviert er auch ab und zu Steinbock. Am liebsten kocht Schmutz Rehrücken. Die Wildsaison dauert im Gasthof Sonne ganze 14 Wochen, so bekommt man von September bis Dezember alles, was das Herz begehrt.
Gasthof Sonne
Hauptstrasse 20, Horriwil
Luzern: Wirtshaus zum Unterlachenhof
Auch in Luzern ist die wilde Zeit angekommen: Feinstes Rehschnitzel, Pfeffer oder Hirschfilet werden im Wirtshaus zum Unterlachenhof gezaubert. Schonend eingekochter Rosenkohl, caramelisierte Marroni und in Rotwein eingelegte Birnen: Die Beilagen sind hier garantiert kein Nebenprogramm. Das Wirtshaus ist eine gelungene Mischung aus traditionell und modern und strahlt ein sehr gemütliches Ambiente aus.
Wirtshaus zum Unterlachenhof
Tribschenstrasse 20, Luzern
