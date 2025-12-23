Hand aufs Pfännli: Diese Umfrage war keine knappe Sache. Kaum hatten wir euch gefragt, wo es 2025 das beste Raclette der Schweiz gibt, lief der Käse nur noch in eine Richtung – und zwar steil bergauf, ins Wallis und ziemlich eindeutig in die Moosalpregion.

Darum gehts Blick-Community wählt Restaurant Panorama in Bürchen zum besten Raclette-Ort 2025

Raclette am offenen Feuer auf der Moosalp besonders beliebt

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Raclette ist in der Schweiz mehr als nur ein Wintergericht – es ist eine Herzensangelegenheit. Kaum ein Essen wird so leidenschaftlich diskutiert, verteidigt und zelebriert wie der geschmolzene Käse vom Laib. Genau deshalb haben wir euch gefragt, wo es 2025 wirklich am besten schmeckt. Das Resultat: viele Stimmen, noch mehr Käseliebe – und ein klarer Trend Richtung Berge, Panorama und zu echtem Walliser Raclette:

Zwischen Panorama, offenem Feuer und sehr viel Liebe zum Käselaib kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus. Oder wie es ein Leser trocken zusammenfasste: «Moosalp Törbel – ganz klar» (Roland Fehr).

Platz 1: Restaurant Panorama, Bürchen VS (Moosalpregion)

Der unangefochtene Raclette-Liebling der Blick-Community. Wenn man die Kommentare zählt (und nachliest), gibt es keinen Zweifel: Das Restaurant Panorama in Bürchen ist der grosse Sieger dieser Raclette-Umfrage. So viele Stimmen, so viel Lob – und kaum ein Kommentar ohne Worte wie «eindeutig», «Nummer 1» oder «unschlagbar».

Martin Mansfeld bringt es auf den Punkt – und gleich noch auf 2000 Meter Höhe: «Für mich gehört das Restaurant Panorama auf der Moosalp zum Racletteessen als die Nummer eins! In der freien Natur, mit Blick auf die Walliser Alpen – tipptopp!» Auch Fabiola Strohmeier schwärmt vom Gesamtpaket: «Das beste Raclette, Panoramablick auf die Walliser Alpen und serviert vom Chef persönlich. Gastfreundschaft steht hier an erster Stelle.»

Kurz gesagt: Käse vom Laib, Aussicht fürs Herz, Portionen fürs Gemüt. Auch die 4,8-Sterne-Bewertung auf Google trägt zur Überzeugung bei.

Platz 2: Restaurant Moosalp– Raclette am offenen Feuer



Mehr Wallis geht kaum: Wer nicht explizit das Restaurant Panorama nannte, blieb der Region treu. Immer wieder fiel der Name Moosalp, oft mit dem Zusatz «am offenen Feuer» – ein Detail, das Raclette-Fans offensichtlich sehr ernst nehmen. Dajana Venetz schreibt: «Ganz klar das Restaurant Moosalp. Über dem offenen Feuer ein wunderbar köstliches Raclette. Ein Genuss für Leib und Seele!»

Und Rainer Karlen ergänzt: «Weil dort das Raclette am offenen Feuer gestrichen wird. Einfach traumhaft.»

Feuer, Käse, Walliser Luft – mehr braucht es nicht.

Platz 3: Château de Villa, Siders VS

Die elegante Raclette-Degustation: Etwas weniger Stimmen, dafür umso schwärmerischer: das Château de Villa in Siders. Hier geht Raclette nicht rustikal, sondern genussvoll-edel – inklusive Apéro.

Paul Egli ist überzeugt: «Apéro in der Oenothèque und anschliessend Raclette-Degustation mit den besten Rohmilchkäse aus den Walliser Bergtälern. Ambiente und Genuss pur. Unschlagbar!»

Besondere Stimmen aus den Kommentaren

Natürlich wäre Raclette nicht Raclette ohne klare Meinungen: Jasmin Gander bringt es herrlich entspannt auf den Punkt: «Mir ist ja egal, wo es das angeblich beste Raclette gibt – Hauptsache Raclette!» Waltraut Hartung setzt jedoch eine klare Grenze: «Bitte nicht ‹Raclette auf pflanzlicher Basis›. So etwas dürfte nicht Raclette genannt werden!» Und Daniel Streich sorgte für Diskussionen: «Die Holländer machen mit Edamer Käse das beste ‹Racleitie›.



Die Blick-Community ist sich also selten so einig wie hier: Das beste Raclette 2025 gibt es im Wallis – und ganz besonders im Restaurant Panorama in Bürchen. Oder wie Gérald Privet es formuliert: «Raclette, Aussicht, Gastfreundschaft – einfach gmüetlich schön!»



