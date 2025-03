In den USA längst ein Renner, jetzt auch in der Schweiz im Kommen: Chilled Food. Frische, vorbereitete Gerichte, die ohne Einfrieren haltbar sind. Eine gesunde und ausgewogene Alternative zu Fertig- oder Tiefkühlkost.

Über 150 Chilled-Food-Gerichte sind bei Tom Tasty fest im Repertoire. Foto: Noe Flum

Mal ehrlich. Wer hat heutzutage noch Zeit oder Lust, jeden Tag frisch zu kochen? Manchmal muss es einfach schnell gehen. Aber zur Tiefkühlpizza greifen oder eine Dose Ravioli öffnen, tut dem Körper auf Dauer nichts Gutes. Etwas Frisches soll es sein, das nicht nach Chemielabor schmeckt. Und genau hier kommt Chilled Food ins Spiel.

Ob vitaminreiche Bowls, Suppen oder komplette Menüs mit Fleisch, Fisch oder vegetarischen Zutaten: Chilled Food bringt frische, vorbereitete Menüs in den Kühlschrank, die nicht nur fein, sondern auch gesünder sind als viele Fertiggerichte. In den USA ist es längst ein Trend, der sich auch in der Schweiz immer mehr durchsetzt. Ein gutes Beispiel dafür ist Tom Tasty. Der Lieferdienst bringt abwechslungsreiche, hochwertige Menüs direkt nach Hause, die nicht eingefroren, sondern frisch gekühlt sind.

So werden die Gerichte konserviert

Chilled Food ist das Beste aus zwei Welten: die Frische von selbst gekochtem Essen kombiniert mit der Bequemlichkeit von Fertiggerichten. Doch wie kann etwas so frisch sein und trotzdem einige Tage haltbar bleiben? Der Trick liegt in der richtigen Verpackung. Verfahren wie Vakuumieren oder Schutzgasverpackungen sorgen dafür, dass die Gerichte mehrere Tage geniessbar bleiben.

Tom Tasty beliefert jede Woche schweizweit mit Gerichten, die Profis für dich vorgekocht haben. Die Speisekarte ändert wöchentlich und bietet neben Fleischmenüs auch vegetarische, vegane sowie Low-Carb-Gerichte. Gekocht wird mit frischen Zutaten, die von lokalen Produzentinnen und Produzenten angebaut werden. Beim Fleisch wird auf ein hohes Tierwohl geachtet.

Tom Tasty kühlt die Menüs nach der Zubereitung umgehend auf 4 Grad hinunter. «Wir frieren die Gerichte nie ein, das würde die Fasern und Strukturen verletzen, was Auswirkungen auf Geschmack, Nährwerte und Konsistenz hätte», erklärt Geschäftsführer Victor Masopust (42). Anschliessend werden die Menüs maschinell mit einer Folie versiegelt. «Dabei wird Sauerstoff entzogen und gleichzeitig Lebensmittelgas zugeführt. Das verhindert Unterdruck und ist eine altbewährte Konservierungsmethode.» Die Gerichte sind dadurch mindestens sieben Tage haltbar.

Die Männer hinter Tom Tasty: Chefkoch Stefan Kraus (l). und Geschäftsführer Victor Masopust.

Die Gerichte liefert Tom Tasty in Kartonschachteln. Diese sind mit Isoliermatten aus Altpapier ausgekleidet und enthalten ein Kühlpack. «Wir verwenden Material, das CO₂-neutral und vollständig recycelbar ist, was im Einklang mit unserem Engagement für Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit steht», sagt Masopust.

Vorteile von Chilled Food

Oftmals enthalten Fertiggerichte Zusatzstoffe und minderwertige Zutaten, nicht so bei Tom Tasty. «Das typische Merkmal für Chilled Food ist, dass die Gerichte keine Konservierungsstoffe enthalten», sagt Chefkoch Stefan Kraus (48). «Beim Schockfrieren wird zudem oftmals die Struktur von Gemüse kaputt gemacht. Es bilden sich über die Zeit grosse Eiskristalle, die die Zellstrukturen der Nahrung beschädigen.» Das fällt bei Chilled Food weg. Ein weiterer unangenehmer Nebeneffekt von Tiefkühlprodukten ist, dass die Zutaten beim Auftauen auseinanderfallen oder matschig werden. Ausserdem kostet das Schockfrieren viel mehr Energie und Zeit, als wenn man die Gerichte abkühlt.

Apropos Zeit. «Wenn etwas gefroren ist, braucht es einen Moment, bis es aufgetaut ist», so Kraus. «Bei unseren Menüs ist der Zmittag oder Znacht in vier Minuten auf dem Tisch.» Die Gerichte lassen sich schnell und problemlos aufwärmen – in der Mikrowelle, in der Pfanne oder gegebenenfalls im Ofen.

1/4 Tomatenrisotto, Zucchini & Feta kostet 16 Franken. Die Portion wiegt 450 g und liefert 743 kcal.

Gerichte, die sich besonders gut für das Cook-and-Chill-Verfahren eignen, sind Eintöpfe und Suppen, Gemüse, geschmortes Fleisch, Pasta und Reis. «Nicht gut geeignet sind Frittiertes, Paniertes sowie Salat», erklärt Kraus. «Frischer Salat beispielsweise enthält viel Wasser, was das Wachstum von Bakterien und anderen Mikroorganismen begünstigt. So können sich Keime vermehren.» Deshalb sind bei Chilled Food oft Salat-Alternativen wie Quinoa, Linsen oder Couscous beliebter.

Von Emmentaler Lammragout und Ghackets mit Hörnli über Griechisches Saganaki mit Selva Shrimps und vegetarisches Safranrisotto mit gebratenen Pilzen bis hin zu Low-Carb- und veganen Menüs: Die Auswahl bei Tom Tasty ist gross und abwechslungsreich. Jede Woche kann man aus einem neuen Menüplan auswählen. Die Profiköche haben über 150 Gerichte im Repertoire – und ständig werden es mehr.