Nutella gehört zu den beliebtesten Brotaufstrichen weltweit, und zwar seit 62 Jahren! Am 5. Februar feiern wir den Welt-Nutella-Tag, dieser Tag wurde übrigens nicht von Ferrero, sondern von einem echten Nutella-Fan ausgerufen.

Darum gehts Nutella wurde in Italien erfunden

Die erste Nutella-Bar eröffnete 2014 in New York

Jährlich werden über 350'000 Tonnen Nutella produziert

Vanessa Simon

1 Seit wann gibt es Nutella?

Die Geschichte von Nutella beginnt 1940 in Piemont in Italien: Der italienische Konditor Pietro Ferrero (†1949) erfand die erste Form des Brotaufstrichs- die sogenannte «Pasta gianduja» (ital. für Nougatpaste). Elf Jahre später nannte er sie «Supercrema». Das Spezielle an ihr war, dass die Wundercreme von der Konditorei Ferrero in einem Fass aufbewahrt wurde. Die Kinder kamen mit einer Scheibe Brot zur Feinbäckerei und liessen sich die Mischung aus Zucker, Haselnüssen, Kakao, Milchpulver und Vanillin drauf schmieren.

2 Was bedeutet «Nutella» eigentlich?

1964 untersagte ein italienisches Gesetz das Wort «Super» in einem Markennamen. Also musste ein neuer Name her: «Nutella». Der Name setzt sich aus den Wörtern Nut- (engl. für Nüsse) und -ella (weibliche ital. Verkleinerungsform) zusammen.

Bereit ein Jahr später wurde die Haselnusscreme auch in Deutschland und der Schweiz verkauft. Von da an begann der Siegeszug des Brotaufstrichs auf die Frühstückstische, sogar bis nach Amerika.

In New York hat 2014 die erste «Nutella-Bar» eröffnet. Ein Laden, der ausschliesslich die Nuss-Nougat-Creme verkauft. Der Andrang war gross: Meterlange Schlangen bildeten sich vor dem neuen Laden in Manhattan.

3 Das Nutella-Rezept

Das Rezept für Nutella ist nicht in jedem Land gleich, in der Schweiz ist die Creme weicher und süsser als z. B. in Deutschland. Je nach Rezeptur hat Nutella 514 kcal oder 547 kcal pro 100 g. Im November 2017 gab es einige Veränderungen in der Herstellung: «Ferrero hat seit vielen Jahren zum ersten Mal erkennbar die Rezeptur von Nutella geändert.» Die neue Nutella hat mehr Milchpulver und Zucker, dafür weniger Kakao und Fett.

Nutella hat jede Menge Fans, die Facebook-Seite hat über 29 Mio. «Follower» und der Instagram-Account der Nuss-Nougat-Creme über 1.5 Mio..

4 Wie viele Kalorien hat Nutella?

Ein Stück Brot mit Nutella hat übrigens 159 kcal, verdrückt man 2 Scheiben, muss man folglich 28 Minuten rennen, um diese zu verbrennen.