Gourmetkoch mit Faible für Olivenöl

Ralph Schelling ist Spitzenkoch aus Flawil SG. Erfahrungen sammelte er unter anderem in Gourmet-Küchen in Japan, in den USA und in Spanien. Er arbeitet als Event- und Privatkoch und hat schon für Tina Turner, Paris Hilton oder Barbra Streisand gekocht. Sein Olivenöl bezieht er stets aus Fontclara in Katalonien an der spanischen Mittelmeerküste.