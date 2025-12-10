Darum gehts
- Richtige Aufbewahrung hält Weihnachtsgebäck länger frisch und geschmackvoll
- Luftdichte Behälter und getrennte Lagerung verschiedener Sorten sind entscheidend
- Mürbe Guetzli halten bis zu zwei Monate, Torten maximal 2-3 Tage
Nach dem Backen beginnt der Wettlauf gegen Zeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Werden Kekse nicht korrekt aufbewahrt, verlieren sie schnell ihr Aroma, werden zäh oder bröselig. Mit ein paar einfachen Kniffen kannst du aber sicherstellen, dass dein Weihnachtsgebäck so schmeckt, wie am Tag, als es aus dem Ofen kam – egal ob du auf knusprige Klassiker oder saftige Leckerbissen setzt.
Für die meisten Weihnachtskekse gilt: Luftdicht verpackt ist halb gewonnen. Am besten eignen sich Blechdosen, dicht schliessend und idealerweise lichtundurchlässig. Auch dickwandige Glasbehälter mit Gummiring funktionieren gut – Hauptsache, die Luft bleibt draussen.
Tipp: Lege zwischen die einzelnen Lagen Backpapier, damit die Formen nicht zusammenkleben.
Optimale Lagertemperatur: 15–18 Grad, trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung – also zum Beispiel in einer Vorratskammer oder einem kühlen Schrank.
Mürbes Gebäck wie Mailänderli, Brunsli oder Spitzbuben bleibt knusprig, wenn du Folgendes beachtest:
- getrennt von saftigem Gebäck lagern
- keine Früchte oder feuchte Zutaten in die Dose
- Dosen regelmässig kurz lüften, falls sich Kondenswasser bildet
Richtig gelagert halten solche Guetzli bis zu zwei Monate.
Saftige Sorten wie Makronen oder Zimtsterne trocknen schnell aus – ausser man hilft etwas nach.
Lege eine Apfelscheibe oder ein Stück Orangenschale mit in die Dose. Sie geben Feuchtigkeit ab, ohne das Aroma zu verändern. Wichtig: Du solltest das Obststück alle 1–2 Tage austauschen und den Kontakt mit dem Gebäck vermeiden (am besten ein Backpapier dazwischen legen). So bleiben deine saftigen Kekse deutlich länger weich.
Starke Aromen wie Schokolade oder Gewürznelken übertragen sich schnell. Lagere darum jede Sorte in einer eigenen Dose, damit alles seinen eigenen Geschmack behält.
Möchtest du auch im neuen Jahr noch Guetzli essen? Dann probiere diesen Trick:
Viele Guetzlisorten – besonders mürbe – lassen sich problemlos einfrieren.
So geht’s: Die Kekse einzeln auf ein Blech legen und vorfrieren, damit sie nicht zusammenkleben. Danach kommen die süssen Freunde luftdicht verpackt in den Tiefkühler.
Haltbarkeit: 3–4 Monate.
Zum Auftauen legst du sie für ein bis zwei Tage an einen leicht feuchten Ort bei Zimmertemperatur, damit sie wieder Aroma und Textur gewinnen.
Weihnachtliche Kuchen und Torten sind weniger langlebig als Kekse.
Torten mit Creme oder Früchten: maximal 2–3 Tage im Kühlschrank
Rührkuchen: unter einer Abdeckung bei Zimmertemperatur bis zu einer Woche haltbar
Christstollen: kühl, trocken und in Backpapier eingewickelt – hält sogar mehrere Wochen
Mit wenig Aufwand viel länger geniessen
Du siehst: Mit der richtigen Aufbewahrung bleiben deine süssen Schätze nicht nur länger frisch, sondern schmecken fast wie direkt aus dem Ofen. Ein paar einfache Tricks, die passende Dose, getrennte Lagerung und ein paar Obstschnitze reichen aus, damit dein Vorrat die gesamte Adventszeit überlebt, bestenfalls kannst du die süssen Schätze sogar im neuen Jahr noch geniessen und dir den grauen Januar versüssen.