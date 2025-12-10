Weihnachtsguetzli, mit Liebe gebacken – aber wie bleiben sie danach knusprig oder schön saftig? Mit der richtigen Lagerung behalten Mailänderli, Zimtsterne und Co. ihr Aroma deutlich länger. Diese Tricks sorgen dafür, dass dein süsser Vorrat nicht austrocknet.

So schmecken deine Weihnachtsguetzli wochenlang wie frisch aus dem Ofen

So schmecken deine Weihnachtsguetzli wochenlang wie frisch aus dem Ofen

Darum gehts Richtige Aufbewahrung hält Weihnachtsgebäck länger frisch und geschmackvoll

Luftdichte Behälter und getrennte Lagerung verschiedener Sorten sind entscheidend

Mürbe Guetzli halten bis zu zwei Monate, Torten maximal 2-3 Tage Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Nach dem Backen beginnt der Wettlauf gegen Zeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Werden Kekse nicht korrekt aufbewahrt, verlieren sie schnell ihr Aroma, werden zäh oder bröselig. Mit ein paar einfachen Kniffen kannst du aber sicherstellen, dass dein Weihnachtsgebäck so schmeckt, wie am Tag, als es aus dem Ofen kam – egal ob du auf knusprige Klassiker oder saftige Leckerbissen setzt.

Die richtige Dose macht den Unterschied

Für die meisten Weihnachtskekse gilt: Luftdicht verpackt ist halb gewonnen. Am besten eignen sich Blechdosen, dicht schliessend und idealerweise lichtundurchlässig. Auch dickwandige Glasbehälter mit Gummiring funktionieren gut – Hauptsache, die Luft bleibt draussen.

Tipp: Lege zwischen die einzelnen Lagen Backpapier, damit die Formen nicht zusammenkleben.

Optimale Lagertemperatur: 15–18 Grad, trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung – also zum Beispiel in einer Vorratskammer oder einem kühlen Schrank.

Für Knuspriges: Trocken lagern

Mürbes Gebäck wie Mailänderli, Brunsli oder Spitzbuben bleibt knusprig, wenn du Folgendes beachtest:

getrennt von saftigem Gebäck lagern

keine Früchte oder feuchte Zutaten in die Dose

Dosen regelmässig kurz lüften, falls sich Kondenswasser bildet

Richtig gelagert halten solche Guetzli bis zu zwei Monate.

Für Saftiges: Eine kleine feuchte Hilfe

Saftige Sorten wie Makronen oder Zimtsterne trocknen schnell aus – ausser man hilft etwas nach.

Lege eine Apfelscheibe oder ein Stück Orangenschale mit in die Dose. Sie geben Feuchtigkeit ab, ohne das Aroma zu verändern. Wichtig: Du solltest das Obststück alle 1–2 Tage austauschen und den Kontakt mit dem Gebäck vermeiden (am besten ein Backpapier dazwischen legen). So bleiben deine saftigen Kekse deutlich länger weich.

Extra-Tipp: Sorten getrennt lagern

Starke Aromen wie Schokolade oder Gewürznelken übertragen sich schnell. Lagere darum jede Sorte in einer eigenen Dose, damit alles seinen eigenen Geschmack behält.

Möchtest du auch im neuen Jahr noch Guetzli essen? Dann probiere diesen Trick:

Schockgefrieren für lange Haltbarkeit

Viele Guetzlisorten – besonders mürbe – lassen sich problemlos einfrieren.

So geht’s: Die Kekse einzeln auf ein Blech legen und vorfrieren, damit sie nicht zusammenkleben. Danach kommen die süssen Freunde luftdicht verpackt in den Tiefkühler.

Haltbarkeit: 3–4 Monate.



Zum Auftauen legst du sie für ein bis zwei Tage an einen leicht feuchten Ort bei Zimmertemperatur, damit sie wieder Aroma und Textur gewinnen.

Kuchen & Torten: Kürzere Frische

Weihnachtliche Kuchen und Torten sind weniger langlebig als Kekse.

Torten mit Creme oder Früchten: maximal 2–3 Tage im Kühlschrank

Rührkuchen: unter einer Abdeckung bei Zimmertemperatur bis zu einer Woche haltbar

Christstollen: kühl, trocken und in Backpapier eingewickelt – hält sogar mehrere Wochen

Mit wenig Aufwand viel länger geniessen

Du siehst: Mit der richtigen Aufbewahrung bleiben deine süssen Schätze nicht nur länger frisch, sondern schmecken fast wie direkt aus dem Ofen. Ein paar einfache Tricks, die passende Dose, getrennte Lagerung und ein paar Obstschnitze reichen aus, damit dein Vorrat die gesamte Adventszeit überlebt, bestenfalls kannst du die süssen Schätze sogar im neuen Jahr noch geniessen und dir den grauen Januar versüssen.