DE
FR
Abonnieren

Weihnachtsgebäck aufbewahren
So schmecken deine Weihnachtsguetzli wochenlang wie frisch aus dem Ofen

Weihnachtsguetzli, mit Liebe gebacken – aber wie bleiben sie danach knusprig oder schön saftig? Mit der richtigen Lagerung behalten Mailänderli, Zimtsterne und Co. ihr Aroma deutlich länger. Diese Tricks sorgen dafür, dass dein süsser Vorrat nicht austrocknet.
Publiziert: vor 42 Minuten
Kommentieren
Mit ein paar Tricks bleiben die mit Liebe gebackenen Köstlichkeiten ganz schön lange frisch und fein.
Foto: StockFood

Darum gehts

  • Richtige Aufbewahrung hält Weihnachtsgebäck länger frisch und geschmackvoll
  • Luftdichte Behälter und getrennte Lagerung verschiedener Sorten sind entscheidend
  • Mürbe Guetzli halten bis zu zwei Monate, Torten maximal 2-3 Tage
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Bildschirmfoto 2024-10-30 um 12.41.38.png
Gunda BosselSEO-Redaktorin

Nach dem Backen beginnt der Wettlauf gegen Zeit, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Werden Kekse nicht korrekt aufbewahrt, verlieren sie schnell ihr Aroma, werden zäh oder bröselig. Mit ein paar einfachen Kniffen kannst du aber sicherstellen, dass dein Weihnachtsgebäck so schmeckt, wie am Tag, als es aus dem Ofen kam – egal ob du auf knusprige Klassiker oder saftige Leckerbissen setzt.

Die richtige Dose macht den Unterschied

Für die meisten Weihnachtskekse gilt: Luftdicht verpackt ist halb gewonnen. Am besten eignen sich Blechdosen, dicht schliessend und idealerweise lichtundurchlässig. Auch dickwandige Glasbehälter mit Gummiring funktionieren gut – Hauptsache, die Luft bleibt draussen.

Tipp: Lege zwischen die einzelnen Lagen Backpapier, damit die Formen nicht zusammenkleben.

Optimale Lagertemperatur: 15–18 Grad, trocken und ohne direkte Sonneneinstrahlung – also zum Beispiel in einer Vorratskammer oder einem kühlen Schrank.

Spitzbuben lagert man am besten in einer luftdichten Blechdose.
Foto: Getty Images

Für Knuspriges: Trocken lagern

Mürbes Gebäck wie Mailänderli, Brunsli oder Spitzbuben bleibt knusprig, wenn du Folgendes beachtest:

  • getrennt von saftigem Gebäck lagern
  • keine Früchte oder feuchte Zutaten in die Dose
  • Dosen regelmässig kurz lüften, falls sich Kondenswasser bildet

Richtig gelagert halten solche Guetzli bis zu zwei Monate.

Für Saftiges: Eine kleine feuchte Hilfe

Saftige Sorten wie Makronen oder Zimtsterne trocknen schnell aus – ausser man hilft etwas nach.

Lege eine Apfelscheibe oder ein Stück Orangenschale mit in die Dose. Sie geben Feuchtigkeit ab, ohne das Aroma zu verändern. Wichtig: Du solltest das Obststück alle 1–2 Tage austauschen und den Kontakt mit dem Gebäck vermeiden (am besten ein Backpapier dazwischen legen). So bleiben deine saftigen Kekse deutlich länger weich.

Extra-Tipp: Sorten getrennt lagern

Starke Aromen wie Schokolade oder Gewürznelken übertragen sich schnell. Lagere darum jede Sorte in einer eigenen Dose, damit alles seinen eigenen Geschmack behält.

Kinder lieben das «Guetzlen», auch wenn die Ordnung in der Küche manchmal etwas leidet.
Foto: Getty Images/Westend61

Möchtest du auch im neuen Jahr noch Guetzli essen? Dann probiere diesen Trick:

Schockgefrieren für lange Haltbarkeit

Viele Guetzlisorten – besonders mürbe – lassen sich problemlos einfrieren.
So geht’s: Die Kekse einzeln auf ein Blech legen und vorfrieren, damit sie nicht zusammenkleben. Danach kommen die süssen Freunde luftdicht verpackt in den Tiefkühler.

Haltbarkeit: 3–4 Monate.

Zum Auftauen legst du sie für ein bis zwei Tage an einen leicht feuchten Ort bei Zimmertemperatur, damit sie wieder Aroma und Textur gewinnen.

Sogar einfrieren kann man die Guetzli, so kannst du sie wochenlang frisch halten und nach dem Auftauen geniessen.
Foto: Shutterstock

Kuchen & Torten: Kürzere Frische

Weihnachtliche Kuchen und Torten sind weniger langlebig als Kekse.

Torten mit Creme oder Früchten: maximal 2–3 Tage im Kühlschrank
Rührkuchen: unter einer Abdeckung bei Zimmertemperatur bis zu einer Woche haltbar
Christstollen: kühl, trocken und in Backpapier eingewickelt – hält sogar mehrere Wochen

Mit wenig Aufwand viel länger geniessen

Du siehst: Mit der richtigen Aufbewahrung bleiben deine süssen Schätze nicht nur länger frisch, sondern schmecken fast wie direkt aus dem Ofen. Ein paar einfache Tricks, die passende Dose, getrennte Lagerung und ein paar Obstschnitze reichen aus, damit dein Vorrat die gesamte Adventszeit überlebt, bestenfalls kannst du die süssen Schätze sogar im neuen Jahr noch geniessen und dir den grauen Januar versüssen.

Mehr zu Weihnachten
Das musst du über den Advent wissen
10 Antworten zum Advent
Gab es das Christkind schon immer?
Weihnachtsszene aus Bridget Jones
Tabuthemen am Familienfest
Diese Dinge will am Weihnachtsfest niemand hören
Truthahn macht Fondue Chinoise Konkurrenz
Schweizer Weihnachtsessen
Truthahn macht Fondue Chinoise Konkurrenz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen