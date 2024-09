Schokolade und Kaffee: Gib dafür ein bis zwei Espresso-Shots zum Teig oder aber in die Glasur. Die bittere Kaffeenote harmoniert perfekt mit der süssen Schokolade.

Schokolade und Karamell: Sei es als Füllung zwischen zwei Kuchenschichten oder in Form einer Karamellsauce obendrauf – diese Kombination ist ein Klassiker, der immer funktioniert. Ein kleiner Tipp: Gib eine Prise Salz zum Karamell hinzu. Das bringt sowohl den Geschmack des Karamells als auch den Schokoladengeschmack optimal hervor.

Schokolade und Früchte: Ein saftiger Schokoladenkuchen kann durch seine Süsse für viele Leute schnell überwältigend wirkend. Früchte eignen sich gut, um mit etwas Säure gegenzuwirken. Dies kann entweder in Form einer Füllung im Kuchen sein oder als Dekoration obendrauf. Besonders gut lassen sich Himbeeren, Erdbeeren, Orangen oder Passionsfrüchte mit Schokolade kombinieren.

Schokolade und Nüsse: Nüsse verleihen dem Schokoladenkuchen Textur und Biss. Während in Brownies meist Baumnüsse verwendet werden, eignen sich auch Erd- oder Kokosnüsse hervorragend. Erdnüsse können beispielsweise in Form von Erdnussbutter gut in eine Glasur oder Füllung eingearbeitet werden. Kokosraspeln schmecken vor allem auf dem Kuchen super.