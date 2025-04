1/10 Für einen Osterbrunch wird viel eingekauft und gekocht.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Für ein gelungenes Festessen wird viel eingekauft. Am Ende landet davon die Hälfte im Müll. Ein Schweizer oder eine Schweizerin schmeisst pro Jahr 620 Franken in den Müll. 620 Franken an eingekauften Lebensmitteln, die niemals verwendet werden, weil sie vergessen gehen oder nicht verwertet werden, weil ein passendes Rezept fehlt. Das nach den Festtagen übrig gebliebene Essen bitte nicht in den Kübel oder auf den Kompost werfen! Clever verarbeitet, ergeben Reste noch manches feine Alltagsessen. Wir haben für euch einige Rezepte ausgesucht:

1 Gefüllte Eier zum Abspecken nach Ostern

Für jede Party geeignet, aber auch als Vorspeise oder Snack zwischendurch: gefüllte Eier schmecken, mit viel Mayonnaise gehen aber gerne auf die Hüften. Wir haben hier ein Rezept, das nicht nur lecker, sondern auch kalorienarm ist.

Hier geht es zum Rezept

2 Frühlingssalat als Vitaminbombe

Noch Gurke und Tomaten da? Noch Nüsslisalat da? Noch frische Beeren da? Macht einfach noch leckeren Dressing dazu und Mittagessen ist fertig. Unser Salat schmeckt herrlich frisch und ist vollgepackt mit Vitaminen.

Hier geht es zum Rezept

3 Eier-Canapés: Schlemmen ohne schlechtes Gewissen

Eier gehören zu den Lebensmitteln, die sich besonders gerne gut im Kühlschrank verstecken. Unauffällig wie sie sind, kommen sie erst dann zum Vorschein, wenn ihr Verfallsdatum schon fast abgelaufen ist. Die Lösung in solchen Fällen: köstliche Canapés. Eier, Quark, Curry und Senf machen diese belegte Brötchen zu einem Geschmackserlebnis.

Hier geht es zum Rezept.

4 Schoggihasen-Cookie gegen Foodwaste

Schoggihasen sind tatsächlich Foodwaste-Sünder. Wie viele davon werden wohl in der Schweiz Jahr für Jahr weggeworfen? Weil sich niemand traut, ihnen die Ohren abzubeissen? Die Lösung: Schoggihasen-Cookies.

Hier geht es zum Rezept.

5 Schokoladenfondue und Desserts

Die Schoggi-Liebhaber unter uns schwören auf süsses Schokoladenfondue. Naschkatzen kommen bei dieser Variante des Fondues voll auf ihre Kosten. Dazu werden Schokolade, Sahne, ein Schuss Orangensaft oder Cointreau im Caquelon vermischt und anschliessend Früchte darin eingetaucht. Dazu passen auch Löffelbiskuits oder Marshmallows.

Schoggihase lassen sich auch im Wasserbad ohne grossen Aufwand einschmelzen. Die Schoggimasse schmeckt zu einer Glace. Vermischt mit Cornflakes findet sie vielleicht auch ein zweites Leben in einem Guetsli oder in einer Schoggimousse.