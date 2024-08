1/6 Kurz oder lang, glatt oder gerillt, als Röhren, Spiralen oder Muscheln: Pasta gibts in allen Formen. Doch welche passt zu welcher Sauce?

Denise Rohner

Sugo bolognese gehört zu Tagliatelle

Nudeln sind breiter als Spaghetti, dazu passen deshalb festere Saucen. In dieser traditionellen Kombination können sie gegessen werden, ohne dass Pasta oder Sauce lästig von der Gabel fallen.

Sugo bolognese wird meistens mit Tagliatelle serviert.

Sugo alla napoletana gehört zu Gnoggi

Die klassische Tomaten-Sauce verrät mit dem Namen ihre Herkunft und ist eine Spezialität in der süditalienischen Küche. Leicht und fruchtig passt sie perfekt zu massiven Kartoffelteig-Gnoggi.

Sugo all’arrabbiata gehört zu Penne



Penne all’arrabbiata: Teigwaren auf leidenschaftliche Art. Die dicke Pasta mit Rillen und die kräftige Sauce sind füreinander bestimmt. Das Chili in der Sauce verleiht der Kombination das richtige Feuer.

Sugo ai funghi gehört zu Orecchiette

Orecchiette bedeutet auf Italienisch so viel wie «Öhrchen». Sie werden in Apulien traditionell mit Stängelkohl ( 'cime di rapa'), einem mit Brokkoli verwandten Gemüse, serviert. Zu dieser Pasta in Öhrchenform bietet sich auch sehr gut die Sauce ai funghi an. Die Pilzstücke bleiben in den Orecchiette liegen und fallen nicht vom Besteck.

Pesto gehört zu Spaghetti

Je dünner die Pasta, desto dünner die Sauce. Tipp: Die Genuesen legen beim Kochen der Pasta eine Kartoffel bei, das bindet die Stärke und die Pesto kann sich noch besser mit der Pasta verbinden.