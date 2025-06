1/5 Erstmals seit 1964 gibt es eine neue Nutella-Sorte. Foto: imago/Manfred Segerer

Darum gehts Ferrero plant neue Nutella-Sorte mit Erdnuss, zunächst in Nordamerika

Erste geschmackliche Innovation seit über 60 Jahren für die beliebte Nuss-Nougat-Creme

Markteinführung in USA und Kanada ab Frühjahr 2026 geplant

Ferrero plant eine Revolution im Nutella-Glas, wie die Bild-Zeitung berichtet. Erstmals seit der Markteinführung 1964 soll es eine völlig neue Geschmacksrichtung geben: Nutella mit Erdnuss.

Laut Bild bezeichnet der italienische Süsswarenhersteller Ferrero dies als «die erste geschmackliche Innovation in mehr als 60 Jahren». Die neue Variante Nutella Peanut soll ab Frühjahr 2026 in den USA und Kanada offiziell eingeführt werden. Erste Testverkäufe haben bereits stattgefunden.

Die Reaktionen zur neuen Nutella sind indes verschieden. Ein italienischer Influencer findet sie top, währenddessen im Bericht ein deutscher Tester mit den Worten zitiert wird: «Es schmeckt null nach Nutella. Egal ob auf Toast, pur oder auf Butter, es schmeckt einfach nach Erdnuss mit bisschen Kakao.»

Kommt Nutella Peanut in die Schweiz

Ferrero selbst beschreibt das Produkt als Kombination «des unverwechselbaren cremigen Nutella-Kakao-Haselnuss-Aufstrichs mit dem köstlichen Geschmack von gerösteten Erdnüssen». Der nordamerikanische Ferrero-CEO Michael Lindsey ist vom Erfolg überzeugt und erwartet, dass das Produkt sowohl bestehende als auch neue Kunden ansprechen wird.

Obwohl Erdnussbutter vor allem in den USA sehr beliebt ist, zeigt auch Ferrero Deutschland Interesse an einer möglichen Markteinführung. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte das Unternehmen: «Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kategorien und aufkommenden Lebensmitteltrends und suchen entsprechend nach Wegen, um Konsumenten zu begeistern. In Zukunft hoffen wir, dieses Produkt weiter auszurollen – immer unter der Berücksichtigung der Performance und des Feedbacks der Verbraucher.»

Und wenn die neue Nutella Ende 2026 oder 2027 tatsächlich nach Deutschland kommt, stehen auch die Chancen für eine Markteinführung in der Schweiz gut.