Im Hochsommer gibts da nur einen: meinen allerbesten Wassermelonen-Salat. Man könnte ihn auf hundert verschiedene Arten zubereiten. Und doch verwenden 99 von 100 Personen neben der Wassermelone Fetakäse als Hauptzutat. Genau darauf aber verzichte ich, weil er mir zu dominant ist. Stattdessen kombiniere ich eine ausgeklügelte Auswahl anderer Zutaten, und ich muss sagen: Ich würde nicht eine einzige Komponente daran ändern. So ausgewogen, harmonisch, fruchtig, würzig und süss-sauer gelingt er mir jedes Mal.

Wer sich ebenfalls in den allerbesten neuen Wassermelonen-Salat verlieben möchte, braucht dazu:

1 kleine Wassermelone (ich bevorzuge kleine, italienische, ohne Kerne, wow!)

2 Nostrano-Gurken (das sind die genoppten und besonders knackigen)

1 rote oder gelbe Peperoni (Hornpeperoni oder eine grosse eckige)

2 Pfirsiche (am liebsten Plattpfirsiche)

4 kleine Burratine (Mozzarelle mit cremiger Füllung)

1 Handvoll marokkanische Minze

1 Bund Schnittlauch

Olivenöl extra vergine

Condimento bianco (oder weisser Balsamessig)

Saft von einer Limette

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Alles nicht zu grob und nicht zu klein würfeln und zuschneiden: Die Wassermelone in etwa 2 x 2 cm kleine Würfel, die geschälte und entkernte Gurke in 1 cm kleine Spalten. Die geschälten Pfirsiche in 1 cm kleine Stücke wie auch die geschälte und entkernte Peperoni. Die Burratine in 2 x 2 cm kleine Stücke. Die Minze und den Schnittlauch fein geschnitten. Alles mit Olivenöl, Condimento bianco, Limettensaft, Salz und Pfeffer anmachen. Die Zutaten möglichst kalt verarbeiten.

Wichtig: Den Salat nicht extra kühlen oder lange durchziehen lassen, sondern gleich servieren. Übrigens, wer mit Minze so gar nichts anfangen kann (wobei es aus meiner Sicht nichts Erfrischenderes gibt), verwendet stattdessen Basilikum, Koriander oder Estragon. Hochsommer pur!

Soll ich noch meinen zweitliebsten Sommersalat verraten? Pfirsich-Tomaten-Salat. Schlicht göttlich!

500 g beste Kirschtomaten, halbiert

4 Plattpfirsiche, in Spalten geschnitten

Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Olivenöl extra vergine

Condimento bianco (weisser Balsamessig)

Frisches Basilikum

Burrata oder anderer Käse, wie Büffelmozzarella, Ricotta oder Robiola



Die Tomaten und die Pfirsichspalten salzen, pfeffern und mit Olivenöl und Condimento bianco anmachen. Auf Teller verteilen, das Basilikum darüberzupfen und die Burrata darüber verteilen. Fertig!