War da nicht gerade noch die Dubai-Schoggi? Genau, aber Tiktok wäre nicht Tiktok, wenn nicht schon der nächste Trend um die Ecke (beziehungsweise auf die Seite) schauen würde. Und, nun dürfen alle Eltern erleichtert sein, der Neuling ist um einiges einfacher und günstiger als sein Vorgänger.

Um was es geht? Ganz einfach: Gefrorene Gummibärchen erobern die sozialen Medien im Sturm und begeistern mit Tausenden Videos auf Tiktok.

Was steckt hinter dem Trend?

Frozen Gummy Bears bieten ein besonderes Geschmackserlebnis: Zuerst in Flüssigkeit eingelegt, werden die kleinen Bärchen anschliessend durch das Einfrieren hart und bekommen eine knackige Konsistenz, die an Fruchtbonbons erinnert. Sobald sie im Mund wärmer werden, entfalten sie ihre weiche, saftige Textur und ihren intensivierten Geschmack. Besonders beliebt ist es, die Gummibärchen vor dem Einfrieren in Flüssigkeiten wie Sprite, Fruchtsäften oder sogar alkoholischen Getränken einzuweichen, wodurch sie zusätzlich an Aroma gewinnen.

So wirds gemacht

Gummibärchen einweichen: Über Nacht in Sprite oder Saft ruhen lassen.

Einfrieren: Auf einem Backblech einzeln platzieren und für 3–4 Stunden in die Tiefkühltruhe geben.

Geniessen: Direkt aus dem Gefrierfach servieren und vorsichtig probieren (die Bärchen werden hart!).

Kreative Varianten des Trends

Für Kinder und Jugendliche

Die klassische Version mit Sprite oder Fanta begeistert durch fruchtige Aromen und leuchtende Farben. Es geht aber auch mit Orangensaft und Apfelsaft (oder einfach Wasser, damit schmecken die Bären am Ende jedoch eher fade).

Funktioniert nicht nur mit Gummibärchen, hier eine lustige Variante für den Kindergeburtstag:

Für Erwachsene

Mit einem Schuss Alkohol wie Wodka oder Likör entstehen Boozy Bears. Diese Version ist ideal für Partys und gibt den Bärchen eine besondere Note. Achtung: Falls Kinder anwesend sind, sollte man auf diesen Party-Gag besser verzichten.

Hier eine hübsche Partyvariante:

Für Experimentierfreudige

Kombiniert man die Bärchen mit scharfen Saucen wie Chili- oder Chamoysauce, und gibt noch etwas Zitrone in die Marinade, erhält man einen süsssauren würzigen Snack, der besonders in mexikanisch inspirierten Küchen beliebt ist. Bei dieser Variante verzichtet man auf das vorherige Einfrieren.

Unser Fazit

Frozen Gummy Bears sind schnell gemacht, vielfältig einsetzbar und bieten eine Möglichkeit, einfache Zutaten kreativ zu transformieren. Dieser Trend ist perfekt für experimentierfreudige Kinder, Partys oder als Snack für zwischendurch!