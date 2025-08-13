Ein Kaffee – egal, ob am Morgen oder Nachmittag – gibt neue Energie und ist ein Genuss. Während man ihn in kälteren Monaten gerne als Heissgetränk zu sich nimmt, sind im Sommer vor allem Eiskaffees beliebt. Hier findet ihr fünf coole Rezepte.

Als Trendgetränk wird Eiskaffee im Sommer in verschiedenen Varianten in vielen Cafés, Bars und Restaurants angeboten. Besonders Kreationen mit Vanille- oder Schokoladenglace sind fast schon ein kleiner Nachtisch und sorgen für Abkühlung an heissen Tagen.

Wer auch zu Hause Eiskaffees geniessen möchte, kann folgende Rezepte ausprobieren.

1 Eiskaffee mit Vanilleglace

Für alle, die gerne süssen Kaffee mit Milch trinken, ist dieses einfache Rezept mit Vanilleglace genau richtig.

Ergibt eine Portion:

Menge Zutaten 1 Tasse Kaffee 2 Kugeln Vanilleglace 50 ml Schlagrahm 1 Messerspitze Vanillezucker beliebig Zimt oder Kakaopulver





Zubereitung:

Eine Tasse Kaffee kochen und etwa 30 Minuten abkühlen lassen. Rahm mit einer Prise Vanillezucker steif schlagen. Zwei Kugeln Vanilleglace in ein hohes Glas geben. Den abgekühlten Kaffee über das Vanilleglace schütten. Schlagrahm auf den Kaffee geben. Mit Zimt oder Kakaopulver bestäuben. Sofort servieren und geniessen.

2 Starker Eiskaffee

Wer seinen Kaffee lieber kräftig und ungesüsst mag, sollte an heissen Tagen diesen Eiskaffee als Erfrischung probieren und ihn am besten schon am Vortag vorbereiten. Durch die spezielle Zubereitung hat dieses Kaltgetränk mehr Aroma als gewöhnlicher Kaffee, den man abkühlen lässt.

Ergibt einen Liter Eiskaffee (circa acht Portionen):

Menge Zutaten 60 g grob gemahlener Kaffee etwas Wasser pro Glas drei bis vier Eiswürfel 30 ml pro Glas halb geschlagener Rahm

Zubereitung:

Am Vortag oder Morgen den grob gemahlenen Kaffee mit 250 Milliliter kaltem Wasser aufgiessen und zehn bis zwölf Stunden ziehen lassen. Anschliessend die Mischung filtern und die Flüssigkeit in den Kühlschrank geben (dort ist sie für einige Tage haltbar) oder sofort weiterverwenden. Die Kaffee-Mischung mit dreimal so viel kaltem Wasser aufgiessen und verdünnen. Nun werden drei bis vier Eiswürfel in ein Glas gegeben. Den verdünnten Kaffee darüber giessen. Etwa 120 Milliliter sind hierfür eine ideale Portionsgrösse. Wer mag, kann noch etwas halb geschlagenen Rahm dazu geben. Am besten sofort eiskalt geniessen.

3 Schokoladen-Eiskaffee

Diese Variante von Eiskaffee darf natürlich nicht fehlen – schliesslich gibt es viele Schoggi-Fans.

Ergibt eine Portion:

Menge Zutaten 1 Kugel Schokoladenglace 50 ml Wasser 2 TL Instant-Kaffeepulver 3 Eiswürfel aus Wasser oder Kaffee 50 ml Schlagrahm beliebig Kakaopulver





Zubereitung:

Zunächst das Schokoladenglace in eine Schüssel geben und eine Viertelstunde lang schmelzen lassen. Währenddessen den Instant-Kaffee mit kochend heissem Wasser aufgiessen. Nun werden die Eiswürfel in ein Gefäss nach Wahl gegeben und mit dem heissen Kaffee übergossen. Tipp: Wer einen intensiveren Kaffeegeschmack wünscht, kann auch Kaffee statt Wasser für die Eiswürfel nehmen. Danach wird der Schlagrahm steif geschlagen. Das leicht zerlaufene Schokoladenglace mit dem Kaffee übergiessen, sobald die Eiswürfel darin geschmolzen sind. Anschliessend wird das Ganze mit einem Schneebesen verrührt und in ein vorgekühltes Glas gefüllt. Auf das Eisgetränk wird der fertige Schlagrahm gegeben. Kakaopulver kann nach Belieben als Garnitur verwendet werden. Den Eiskaffee sollte man sich sofort im Anschluss an die Zubereitung gönnen.

4 Kurkuma-Superfood-Eiskaffee

Sich etwas Süsses gönnen und ein fast kein schlechtes Gewissen dabei haben – das geht mit diesem Superfood Eiskaffee mit Chiasamen, Mandelmilch und Kurkuma.

Ergibt eine Portion:

Menge Zutaten 50 ml Kaffee 50 ml Mandelmilch 120 g Crushed Ice 1 TL Honig 1 EL Chiasamen ½ TL Kurkuma 50 ml Schlagrahm





Zubereitung:

Den Kaffee zubereiten und gut abkühlen lassen. Kaffee, Mandelmilch, Chiasamen, Honig und Eiswürfel und ein viertel Teelöffel Kurkuma in einem Mixer zu einer gleichmässigen Masse vermischen. Danach wird der Schlagrahm zubereitet. Die Kaffee-Mischung in ein vorgekühltes Glas geben. Nun gibt man den Schlagrahm darauf. Mit der restlichen Kurkuma und Chiasamen kann man das Ganze noch dekorieren. Am besten trinkt man das erfrischende Kaffee-Getränk sofort, damit es noch schön kalt ist.

5 Eiskaffee mit rahmigem Schuss

Ein Eiskaffee für Geniesser, mit Sahne-Likör im Kaffee und im Milchschaum.

Ergibt eine Portion:

Menge Zutaten 150 ml Kaffee 1 Kugel Vanilleglace 50 ml Milch 20 ml Sahne-Likör, zum Beispiel Baileys 30 g Crushed Ice





Zubereitung:

Kaffee, Vanilleglace, Crushed Ice und 10 Milliliter Sahne-Likör in einen Mixer geben und anschliessend in ein Glas füllen. Anschliessend die Milch und den restlichen Likör kurz in einem Topf erwärmen und mit einem Milchaufschäumer schaumig schlagen. Milchschaum auf den Eiskaffee geben und den süssen Drink sofort probieren.

