Als Trendgetränk wird Eiskaffee im Sommer in verschiedenen Varianten in vielen Cafés, Bars und Restaurants angeboten. Besonders Kreationen mit Vanille- oder Schokoladenglace sind fast schon ein kleiner Nachtisch und sorgen für Abkühlung an heissen Tagen.
Wer auch zu Hause Eiskaffees geniessen möchte, kann folgende Rezepte ausprobieren.
Eiskaffee mit Vanilleglace
Für alle, die gerne süssen Kaffee mit Milch trinken, ist dieses einfache Rezept mit Vanilleglace genau richtig.
Ergibt eine Portion:
|Menge
|Zutaten
|1 Tasse
|Kaffee
|2 Kugeln
|Vanilleglace
|50 ml
|Schlagrahm
|1 Messerspitze
|Vanillezucker
|beliebig
|Zimt oder Kakaopulver
Zubereitung:
- Eine Tasse Kaffee kochen und etwa 30 Minuten abkühlen lassen.
- Rahm mit einer Prise Vanillezucker steif schlagen.
- Zwei Kugeln Vanilleglace in ein hohes Glas geben.
- Den abgekühlten Kaffee über das Vanilleglace schütten.
- Schlagrahm auf den Kaffee geben.
- Mit Zimt oder Kakaopulver bestäuben. Sofort servieren und geniessen.
Starker Eiskaffee
Wer seinen Kaffee lieber kräftig und ungesüsst mag, sollte an heissen Tagen diesen Eiskaffee als Erfrischung probieren und ihn am besten schon am Vortag vorbereiten. Durch die spezielle Zubereitung hat dieses Kaltgetränk mehr Aroma als gewöhnlicher Kaffee, den man abkühlen lässt.
Ergibt einen Liter Eiskaffee (circa acht Portionen):
|Menge
|Zutaten
|60 g
|grob gemahlener Kaffee
|etwas
|Wasser
|pro Glas drei bis vier
|Eiswürfel
|30 ml pro Glas
|halb geschlagener Rahm
Zubereitung:
- Am Vortag oder Morgen den grob gemahlenen Kaffee mit 250 Milliliter kaltem Wasser aufgiessen und zehn bis zwölf Stunden ziehen lassen.
- Anschliessend die Mischung filtern und die Flüssigkeit in den Kühlschrank geben (dort ist sie für einige Tage haltbar) oder sofort weiterverwenden.
- Die Kaffee-Mischung mit dreimal so viel kaltem Wasser aufgiessen und verdünnen.
- Nun werden drei bis vier Eiswürfel in ein Glas gegeben.
- Den verdünnten Kaffee darüber giessen. Etwa 120 Milliliter sind hierfür eine ideale Portionsgrösse.
- Wer mag, kann noch etwas halb geschlagenen Rahm dazu geben. Am besten sofort eiskalt geniessen.
Schokoladen-Eiskaffee
Diese Variante von Eiskaffee darf natürlich nicht fehlen – schliesslich gibt es viele Schoggi-Fans.
Ergibt eine Portion:
|Menge
|Zutaten
|1 Kugel
|Schokoladenglace
|50 ml
|Wasser
|2 TL
|Instant-Kaffeepulver
|3
|Eiswürfel aus Wasser oder Kaffee
|50 ml
|Schlagrahm
|beliebig
|Kakaopulver
Zubereitung:
- Zunächst das Schokoladenglace in eine Schüssel geben und eine Viertelstunde lang schmelzen lassen.
- Währenddessen den Instant-Kaffee mit kochend heissem Wasser aufgiessen.
- Nun werden die Eiswürfel in ein Gefäss nach Wahl gegeben und mit dem heissen Kaffee übergossen. Tipp: Wer einen intensiveren Kaffeegeschmack wünscht, kann auch Kaffee statt Wasser für die Eiswürfel nehmen.
- Danach wird der Schlagrahm steif geschlagen.
- Das leicht zerlaufene Schokoladenglace mit dem Kaffee übergiessen, sobald die Eiswürfel darin geschmolzen sind.
- Anschliessend wird das Ganze mit einem Schneebesen verrührt und in ein vorgekühltes Glas gefüllt.
- Auf das Eisgetränk wird der fertige Schlagrahm gegeben.
- Kakaopulver kann nach Belieben als Garnitur verwendet werden. Den Eiskaffee sollte man sich sofort im Anschluss an die Zubereitung gönnen.
Kurkuma-Superfood-Eiskaffee
Sich etwas Süsses gönnen und ein fast kein schlechtes Gewissen dabei haben – das geht mit diesem Superfood Eiskaffee mit Chiasamen, Mandelmilch und Kurkuma.
Ergibt eine Portion:
|Menge
|Zutaten
|50 ml
|Kaffee
|50 ml
|Mandelmilch
|120 g
|Crushed Ice
|1 TL
|Honig
|1 EL
|Chiasamen
|½ TL
|Kurkuma
|50 ml
|Schlagrahm
Zubereitung:
- Den Kaffee zubereiten und gut abkühlen lassen.
- Kaffee, Mandelmilch, Chiasamen, Honig und Eiswürfel und ein viertel Teelöffel Kurkuma in einem Mixer zu einer gleichmässigen Masse vermischen.
- Danach wird der Schlagrahm zubereitet.
- Die Kaffee-Mischung in ein vorgekühltes Glas geben.
- Nun gibt man den Schlagrahm darauf.
- Mit der restlichen Kurkuma und Chiasamen kann man das Ganze noch dekorieren. Am besten trinkt man das erfrischende Kaffee-Getränk sofort, damit es noch schön kalt ist.
Eiskaffee mit rahmigem Schuss
Ein Eiskaffee für Geniesser, mit Sahne-Likör im Kaffee und im Milchschaum.
Ergibt eine Portion:
|Menge
|Zutaten
|150 ml
|Kaffee
|1 Kugel
|Vanilleglace
|50 ml
|Milch
|20 ml
|Sahne-Likör, zum Beispiel Baileys
|30 g
|Crushed Ice
Zubereitung:
- Kaffee, Vanilleglace, Crushed Ice und 10 Milliliter Sahne-Likör in einen Mixer geben und anschliessend in ein Glas füllen.
- Anschliessend die Milch und den restlichen Likör kurz in einem Topf erwärmen und mit einem Milchaufschäumer schaumig schlagen.
- Milchschaum auf den Eiskaffee geben und den süssen Drink sofort probieren.
