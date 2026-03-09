Mit den wärmeren Tagen im März spriesst nun auch der Bärlauch wieder. Der Name stammt nicht von irgendwo: Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.

Linda von Euw

Biologisch verwandt mit Zwiebel und Schnittlauch, spriesst der Bärlauch von Mitte März bis Anfang Mai auf schattigen, feuchten Waldböden, häufig in der Nähe von Buchen. Später, wenn er blüht, duftet er stark nach Knoblauch.

Wer den Waldknoblauch, wie man ihn früher auch nannte, in freier Natur sammelt, muss aufpassen: Es besteht Verwechslungsgefahr mit der Herbstzeitlose und dem Maiglöckchen, die beide giftig sind. Zum Testen reibt man ein Blatt zwischen zwei Fingern. Riecht es stark nach Knoblauch, ist es Bärlauch.

Wer kein Risiko eingehen möchte, kann das Waldgemüse auch selbst anpflanzen, am besten auf einem schattigen Sonderbeet, denn Bärlauch breitet sich schnell aus und treibt jedes Jahr von neuem.

So gesund ist Bärlauch

Bärlauch 100 g Kalorien 19 kcal Fett 300 mg Eiweiss 900 mg Salz 41 mg Ballaststoffe 2.180 mg Vitamin A 200 μg Vitamin E 250 μg Vitamin B 1.700 μg Vitamin C 150.000,000000 μg Kalium 336 mg Calcium 76 mg Magnesium 22 mg

Worauf muss man beim Kochen achten?

In der Küche verwertet man die ganze Pflanze, am besten roh, denn beim Erhitzen verliert Bärlauch sein charakteristisches Aroma. Allgemein gilt: Je jünger und kleiner die Blätter, desto schärfer sind sie im Geschmack.

Zum Trocknen eignet sich Bärlauch nicht, dann schmeckt er wie Heu. Doch kann man ihn problemlos einfrieren, am besten in Form einer hausgemachten Paste.

Seit jeher sagt man dem Bärlauch heilende Kräfte nach: Er reinigt das Blut, bringt die Verdauung in Schwung und hilft dem Körper dank Antioxidantien Schwermetalle wie Quecksilber, Aluminium und Blei auszuscheiden, so die Experten. Auch viel Vitamin C und Eisen sind im Bärlauch enthalten.

Tipp gegen Mundgeruch

Als Nachteil empfinden viele den Mundgeruch, den der Verzehr verursachen kann. Als Tipp zur Bekämpfung wird unter anderem empfohlen, ein Glas Milch zu trinken, Kaffeebohnen zu kauen oder Chlorophyll-Tabletten zu lutschen.