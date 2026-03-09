DE
FR
Abonnieren

Frühling auf dem Teller
Der grüne Alleskönner – Deshalb ist Bärlauch so gesund

Mit den wärmeren Tagen im März spriesst nun auch der Bärlauch wieder. Der Name stammt nicht von irgendwo: Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.
Publiziert: 15:20 Uhr
|
Aktualisiert: 15:21 Uhr
Kommentieren
1/7
Foto: Getty Images
Linda von Euw

Biologisch verwandt mit Zwiebel und Schnittlauch, spriesst der Bärlauch von Mitte März bis Anfang Mai auf schattigen, feuchten Waldböden, häufig in der Nähe von Buchen. Später, wenn er blüht, duftet er stark nach Knoblauch. 

Wer den Waldknoblauch, wie man ihn früher auch nannte, in freier Natur sammelt, muss aufpassen: Es besteht Verwechslungsgefahr mit der Herbstzeitlose und dem Maiglöckchen, die beide giftig sind. Zum Testen reibt man ein Blatt zwischen zwei Fingern. Riecht es stark nach Knoblauch, ist es Bärlauch.

Wer kein Risiko eingehen möchte, kann das Waldgemüse auch selbst anpflanzen, am besten auf einem schattigen Sonderbeet, denn Bärlauch breitet sich schnell aus und treibt jedes Jahr von neuem.

So gesund ist Bärlauch

Bärlauch100 g
Kalorien19 kcal
Fett300 mg
Eiweiss900 mg
Salz41 mg
Ballaststoffe2.180 mg
Vitamin A200 μg
Vitamin E250 μg
Vitamin B1.700 μg
Vitamin C150.000,000000 μg
Kalium336 mg
Calcium76 mg
Magnesium22 mg

Worauf muss man beim Kochen achten?

In der Küche verwertet man die ganze Pflanze, am besten roh, denn beim Erhitzen verliert Bärlauch sein charakteristisches Aroma. Allgemein gilt: Je jünger und kleiner die Blätter, desto schärfer sind sie im Geschmack. 

Zum Trocknen eignet sich Bärlauch nicht, dann schmeckt er wie Heu. Doch kann man ihn problemlos einfrieren, am besten in Form einer hausgemachten Paste. 

Seit jeher sagt man dem Bärlauch heilende Kräfte nach: Er reinigt das Blut, bringt die Verdauung in Schwung und hilft dem Körper dank Antioxidantien Schwermetalle wie Quecksilber, Aluminium und Blei auszuscheiden, so die Experten. Auch viel Vitamin C und Eisen sind im Bärlauch enthalten.

Tipp gegen Mundgeruch

Als Nachteil empfinden viele den Mundgeruch, den der Verzehr verursachen kann. Als Tipp zur Bekämpfung wird unter anderem empfohlen, ein Glas Milch zu trinken, Kaffeebohnen zu kauen oder Chlorophyll-Tabletten zu lutschen. 

Rezepte mit Bärlauch
Brötchen mit Bärlauch
Einfach, schnell, lecker
3 Eier-Rezepte mit Bärlauch zum Frühstück
Gebratene Felchenfilets mit Bärlauchbutter und Kartoffel-Spargel-Salat auf dem Teller
Frische Frühlingsfische
Felchenfilets mit Bärlauchbutter zum Nachkochen
Give me Five
Give me Five
Spätzl-Rezept von Starköchin Meta Hiltebrand
Das sind die beliebtesten April-Rezepte
Home-Kitchen-Hitparade
Das sind die beliebtesten April-Rezepte
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen