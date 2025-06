Je höher die Temperatur, desto länger wird die Schlange in der Gelateria. Doch wie erkennt man eigentlich qualitativ hochwertiges Glace?

So erkennst du gutes Glace

1/10 Den Sommer mit allen Sinnen geniessen – und eine köstliche Glace darf dabei nicht fehlen! Foto: Getty Images

Hinweise wie «Aus eigener Herstellung» oder «Selbstgemacht» können so ziemlich alles bedeuten. Denn oft rühren Eisdielen ihre Sorten mit fertigem Eispulver an und nennen es dann hausgemacht. Einige Betriebe reichern Grundeismassen aus Milch und Sahnepulver, Dextrose- und Bindemitteln mit frischen Früchten an. Verbraucherschützer werten dieses Vorgehen als Täuschung. Doch laut Vorschriften müssen Eisdielen lediglich Hinweise zu Allergenen und Zusatzstoffen liefern.

So erkennest du selbstgemachtes Eis

Minderwertiges Eis kann man an folgenden Merkmalen erkennen:

Kunstvolle Eistürme sehen zwar ansprechend aus, doch die geschmeidigen Eismassen lassen oft auf Emulgatoren schliessen oder auf unzureichende Kühlung. Qietschbunte Farben sind ein Indiz für Farb- und Zusatzstoffe. Auch eine grosse Anzahl an Sorten sollte skeptisch machen. Kleine Handwerksbetriebene Eisdielen haben oft wenige Sorten. Dafür aber hausgemacht und aus frischen Zutaten.

Am verbindlichsten ist jedoch: Wer sich unsicher ist, sollte einfach in der Eisdiele nachfragen.

