Freude über zweiten Stern
Gilles Varone bricht in Tränen aus

Gilles Varone aus Savièse VS hat den zweiten Michelin-Stern bekommen. Seine Freude kennt keine Grenzen.
Publiziert: vor 52 Minuten
Aktualisiert: vor 45 Minuten
