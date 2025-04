Blick testet neue Filiale an der Langstrasse Das kann der Sucuk-Döner von Zeki

An der Langstrasse hat Zeki Bulgurcu einen neuen Dönerladen eröffnet. Blick war vor Ort und testete die Döner von «Zekis World». Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Laden in Basel eröffnet.

Publiziert: vor 45 Minuten