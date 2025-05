Wenns mit Kochen schwierig ist – oder auch sonst: Die feinen Menüs von Tom Tasty lassen sich bequem digital bestellen. Foto: Getty Images

Darum gehts Tom Tasty bietet frische, vorgekochte Menüs für Menschen mit Einschränkungen

Gerichte werden schonend auf 4 Grad gekühlt und bleiben 7 Tage haltbar

Über 150 Gerichte im Repertoire, wöchentlich wechselnde Menükarte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Tom Tasty

Eine Zwiebel hacken, Rüebli rüsten, Champignons «schible» – alles kein Problem. Selbst Kochmuffel kriegen das hin, wenn sie denn müssen. Eine Verletzung kann den Kochprozess jedoch erheblich erschweren bis verunmöglichen. Wie soll man zum Beispiel das Gemüse schnippeln, wenn eine Hand einbandagiert ist? Auch für Menschen, die das Bein im Gips haben und darum an Krücken gehen, ist es schwierig. Nur schon die Zutaten aus dem Kühlschrank zu holen, ist für sie mühsam – geschweige denn, diese überhaupt einzukaufen. Und dann noch eine Stunde am Herd stehen? Nichts, das man sich wünscht.

Alleinstehende sind in so einer Situation besonders handicapiert. Doch auch bei Menschen, die in einer Beziehung leben, ist das helfende Gegenüber nicht immer zu Hause. Die logische Konsequenz: Man greift auf Fertigmenüs zurück, die nur aufgewärmt werden müssen. So geht alles schnell, und man kann sich bald wieder hinsetzen oder hinlegen und den verletzten Körperteil hochlagern.

Viele vorgekochte Gerichte enthalten jedoch Konservierungsstoffe und sind unausgewogen. Und schmecken auch nicht wirklich frisch oder fein. Anders ist das beim Chilled Food von Tom Tasty, ein Spin-off der Rüsterei im Zürcher Sihlcity. «Bei uns kochen professionelle Köche die Gerichte vor – aus frischen Zutaten, die vorwiegend aus biologischem oder regenerativem Anbau stammen, bei dem grosser Wert auf die Bodengesundheit gelegt wird», sagt Geschäftsführer Victor Masopust.

Konserviert werden die Menüs auf schonende Weise: Kaum sind sie fertig gekocht, werden sie auf 4 Grad heruntergekühlt und versiegelt. Dabei wird der Sauerstoff entzogen und Lebensmittelgas zugefügt. So bleiben die Gerichte sieben Tage lang im Kühlschrank haltbar – ohne jemals eingefroren worden zu sein. Letzteres ist nicht wünschenswert, weil sich dadurch der Geschmack verändert.

Essen ist fertig! Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit Gerichten, die Profis für dich vorgekocht haben. Die Speisekarte ändert wöchentlich und bietet neben Fleischmenüs auch vegetarische, vegane sowie Low-Carb-Gerichte. Gekocht wird mit frischen Zutaten, die von lokalen Produzentinnen und Produzenten angebaut werden. Beim Fleisch wird auf ein hohes Tierwohl geachtet. Nutze den Code WELCOME auf der Bezahlseite und sichere dir 20 Prozent Rabatt auf deine erste wöchentliche Menü-Box. Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit Gerichten, die Profis für dich vorgekocht haben. Die Speisekarte ändert wöchentlich und bietet neben Fleischmenüs auch vegetarische, vegane sowie Low-Carb-Gerichte. Gekocht wird mit frischen Zutaten, die von lokalen Produzentinnen und Produzenten angebaut werden. Beim Fleisch wird auf ein hohes Tierwohl geachtet. Nutze den Code WELCOME auf der Bezahlseite und sichere dir 20 Prozent Rabatt auf deine erste wöchentliche Menü-Box. Jetzt ausprobieren

«Unsere Menüs sind keine herkömmlichen Fertiggerichte, sondern schonend vorgekochte Speisen, die daheim lediglich kurz im Steamer, Backofen, in der Pfanne oder Mikrowelle erhitzt werden können», erklärt Masopust. Über 150 Gerichte haben die Köche von Tom Tasty inzwischen fest im Repertoire, die Menükarte wechselt wöchentlich (aktuelle Wochenkarte entdecken). Geliefert werden die fertig vorgekochten Mahlzeiten schweizweit direkt nach Hause (noch mehr erfahren im FAQ).

1/6 Feine Menüs von Tom Tasty: Kalbshackbraten mit Härdöpfelstock. Foto: Tom Tasty

Positive Community-Feedbacks

Ein Blick in die Feedbacks der Community zeigt: Menschen mit Beeinträchtigungen schätzen das Angebot von Tom Tasty. «Ich war wegen einer Knie-OP genötigt, für einige Wochen einen Mahlzeiten-Lieferdienst zu nutzen. Dank Beiträgen in der Presse bin ich auf Tom Tasty gestossen. Ich habe gleich die erste Bestellung für die Zeit nach meiner Rückkehr aus dem Spital aufgegeben», erklärt etwa ein Kunde. Und meint weiter: «Wir waren überrascht von der Frische, Qualität und Abwechslung der Menüs. Wir nutzen Tom Tasty nun seit mehreren Wochen für drei bis vier Tage pro Woche, obwohl ich jetzt auch wieder kochen kann.»

Ein anderer Kunde schreibt: «Da ich im Rollstuhl bin, fällt es mir sehr schwer, selber zu rüsten und zu kochen. Deshalb habe ich mich für Tom Tasty entschieden. Die Menüs sind sehr lecker und abwechslungsreich. Ich bin vollkommen vom Service überzeugt.»

Die ausgewogenen und abwechslungsreichen Gerichte von Tom Tasty eignen sich auch für ältere Menschen, die nicht mehr für sich selber kochen können oder wollen – und natürlich auch für alle anderen, die nicht gerne den Kochlöffel schwingen, von Singles bis zu Paaren mit und ohne Kindern. Zusatzplus: Via Gutschein lassen sich die feinen Menüs auch verschenken. Ideal, wenn man jemandem etwas Gutes tun will.

Gutschein verschenken Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte, von Zürcher Geschnetzeltem über Chili con Carne bis zur veganen Lasagne. Auch selbstgemachte Pasta darf nicht fehlen.

Hausgemachte Qualität: Frische Zutaten und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack.

Schnell und unkompliziert: Mahlzeiten sind in wenigen Minuten verzehrfertig.

Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als typische Lieferdienste.

Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden bei der nächsten Lieferung einfach wieder mitgenommen. Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte, von Zürcher Geschnetzeltem über Chili con Carne bis zur veganen Lasagne. Auch selbstgemachte Pasta darf nicht fehlen.

Hausgemachte Qualität: Frische Zutaten und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack.

Schnell und unkompliziert: Mahlzeiten sind in wenigen Minuten verzehrfertig.

Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als typische Lieferdienste.

Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden bei der nächsten Lieferung einfach wieder mitgenommen. Gutschein verschenken