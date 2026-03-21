Wachmacher am Morgen, Retter im Büro: Kaffee ist für die meisten unverzichtbar. Doch rund um die Tasse halten sich hartnäckige Mythen. Wir haben sieben dieser Behauptungen gecheckt und verraten, was wirklich in der Bohne steckt.

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Mythos #1 : Kaffee entzieht dem Körper Wasser

Der wohl hartnäckigste Mythos überhaupt. Deshalb wird im Restaurant zu Café Crème auch immer ein Glas Wasser serviert. Zu Recht? Nein. Kaffee wirkt zwar leicht harntreibend, in moderaten Mengen zählt er aber in der Tagesbilanz ganz normal zur Flüssigkeitsaufnahme. Das Glas Wasser ist eher ein Zeichen von Gastfreundschaft und dient dazu, den Gaumen zu neutralisieren.

Mythos #2:Nach 18 Uhr sollte Kaffee tabu sein

Die Angst vor schlaflosen Nächten hält viele vom abendlichen Genuss ab. Tatsächlich kann Koffein bei vielen Menschen den Schlaf stören, indem es die Tiefschlafphase beeinträchtigt. Ob der Kaffee nach dem Abendessen wachhält, ist keine reine Kopfsache, sondern liegt in unseren Genen. Ein Enzym in der Leber entscheidet, wie schnell Koffein verarbeitet wird. Während die einen Koffein rasant abbauen, spüren andere die Wirkung noch viele Stunden später. Ein Mythos mit wahrem Kern; wer aber seinen Körper kennt, kann auch nach dem Abendessen eine Tasse geniessen.

Mythos #3: Kaffee schadet dem Herzen

Früher galt Kaffee als ungesund und Verursacher von Herzrasen. Langzeitstudien geben aber Entwarnung. Moderater Kaffeekonsum, also drei bis vier Tassen täglich, kann sich sogar positiv auf das Herz-Kreislauf-System auswirken.

Mythos #4: Frisch gemahlen schmeckt besser

Hier scheiden sich die Geister. Viele glauben, dass nur der Vollautomat mit integriertem Mahlwerk das volle Profil der Bohne herausholt. CoffeeB räumt mit diesem Mythos auf. Der Coffee Ball ist so konzipiert, dass der Kaffee erst beim Brühvorgang in der Maschine sein volles Aroma freisetzt – ohne dass die kostbaren Geschmacksstoffe vorher entweichen. Dank der weltweit ersten Kapsel ohne Kapsel geniesst man die Qualität von frisch gemahlenem Kaffee.

Jetzt auf Globe umsteigen und nachhaltiger starten Die neue CoffeeB-Maschine Globe bringt das System aus kompostierbaren Coffee Balls in die Tasse – und damit einen neuen Anspruch an Nachhaltigkeit, Stil und Komfort. Kein Alu, kein Plastik, kein schlechtes Gewissen. Mit 19 bar Druck, schneller Aufheizzeit und automatischer Abschaltung nach einer Minute liefert Globe Kaffee auf konstant hohem Niveau - leise und energiesparend. Die Kaffeemaschine ist reduziert im Design, intuitiv bedienbar und in den Farben schwarz und weiss erhältlich. Statt Technikschau: ein Handgriff mit Wirkung. Statt Abfall: reiner Geschmack. Ein Anfang, der zeigt, dass guter Kaffee auch Haltung haben kann. Die neue CoffeeB-Maschine Globe bringt das System aus kompostierbaren Coffee Balls in die Tasse – und damit einen neuen Anspruch an Nachhaltigkeit, Stil und Komfort. Kein Alu, kein Plastik, kein schlechtes Gewissen. Mit 19 bar Druck, schneller Aufheizzeit und automatischer Abschaltung nach einer Minute liefert Globe Kaffee auf konstant hohem Niveau - leise und energiesparend. Die Kaffeemaschine ist reduziert im Design, intuitiv bedienbar und in den Farben schwarz und weiss erhältlich. Statt Technikschau: ein Handgriff mit Wirkung. Statt Abfall: reiner Geschmack. Ein Anfang, der zeigt, dass guter Kaffee auch Haltung haben kann. Jetzt entdecken

Mythos #5: Espresso enthält deutlich mehr Koffein

Wer einen Energiekick braucht, greift meist zu einem Espresso. Er schmeckt stärker, also ist er stärker. Das ist jedoch ein optischer und geschmacklicher Trugschluss. Zwar ist die Koffeinkonzentration beim Espresso höher, aber die Serviergrösse macht den Unterschied. Während ein Espresso (ca. 25–30 ml) etwa 25 bis 30 mg Koffein enthält, liefert eine grosse Tasse Filterkaffee (ca. 200 ml) schnell 70 bis 100 mg. Wer also wirklich wach werden will, ist mit der grossen Tasse oft besser bedient.

Mythos #6: Portionierte Systeme sind Umweltsünder

Lange Zeit galt, Kapselkaffee produziert zu viel Abfall und ist schlechter für die Ökobilanz als ein grosser Sack Bohnen für den Vollautomaten. Das stimmt so pauschal nicht mehr. Vollautomaten verbrauchen im Standby-Modus oft viel Strom und benötigen für Spülvorgänge grosse Mengen Wasser. Zudem wird beim Vollautomaten oft mehr Kaffee verbraucht, als eigentlich getrunken wird. Das System von CoffeeB beweist beispielsweise, dass Portionierung die ökologischste Variante sein kann. Man bereitet exakt eine Tasse zu, verbraucht kaum Reinigungsressourcen und hinterlässt keinen Abfall. Denn der Coffee Ball ist zu 100 Prozent gartenkompostierbar, erzeugt also keinen Aluminium- oder Plastikabfall.

Mythos #7: Kaffee macht süchtig

Ein Vorwurf, den viele Kaffeefans zu hören bekommen, wenn sie morgens ihre erste Tasse brauchen. Doch Koffein ist laut der Weltgesundheitsorganisation keine Suchtsubstanz. Wer seinen Konsum abrupt stoppt, kann zwar für ein, zwei Tage leichte Kopfschmerzen bekommen, doch eine echte Abhängigkeit mit schweren Entzugserscheinungen gibt es nicht. Es ist vielmehr eine liebgewonnene Gewohnheit und ein tägliches Genussritual, auf das viele schlicht ungern verzichten wollen.