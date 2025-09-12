Der Herbst ist Pilzzeit! Starte gesund und lecker in den Tag – mit cremigen Pilzgerichten, würzigem Rührei oder gefüllten Champignons. Diese schnellen Rezepte sind voller Nährstoffe und in 20 Minuten fertig. Perfekt für deinen herbstlichen Brunch!

1/5 Um cremige Pilze auf geröstetem Brot anzurichten, benötigt man nicht länger als 20 Minuten. Foto: Shutterstock

Sarah Riberzani

Das Frühstück gilt als wichtigste Mahlzeit des Tages. Wer sich ein Brunch mit Pilzen zubereitet, profitiert nicht nur von einem feinen Essen, sondern auch von vielen Vitaminen und Proteinen.

Sie versorgen deinen Körper schon früh am Morgen mit wichtigen, gesunden Nährstoffen. So startest du energiegeladen in den Tag und bringst eine angenehme Herbststimmung in die Küche. Ausserdem sättigen Pilze lange und sind kalorienarm.

1. Cremige Pilze auf geröstetem Brot

Menge (für 2 Portionen) Zutaten 2 Scheiben Brot 200 g Champignons oder Steinpilze 1 Knoblauchzehe 2 EL Olivenöl 25 g Butter Etwas Salz Etwas Pfeffer

1. Die Brotscheiben toasten und auf die Seite legen.

2. Pilze putzen und in dünne Scheiben schneiden.

3. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Anschliessend in der Pfanne mit etwas Olivenöl 5 Minuten dünsten.

4. Die Pilze dazugeben und etwa 10 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Brotscheiben mit Butter bestreichen und die Pilze darauf verteilen. Danach anrichten und servieren.

2. Pilz-Rührei mit Speck

Menge (Für 1 Portion) Zutaten 100 g Champignons oder Steinpilze 30 g Speck 1 Frühlingszwiebel 1,5 EL Öl 2 Eier 2 EL Schlagrahm Etwas Salz Etwas Pfeffer

1. Pilze und Frühlingszwiebel putzen, anschliessend in Scheiben schneiden. Danach Speck in kleine Streifen schneiden.

2. Öl in der Pfanne erhitzen und den Speck knusprig braten. Pilze dazugeben und 5 Minuten braten. Nach der Hälfte der Zeit die Zwiebel beifügen. Das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Eier und Schlagrahm vermischen, dann würzen mit Salz und Pfeffer. Öl hinzufügen und die Masse in die Pfanne geben.

4. Unter ständigem Rühren die Masse stocken lassen. Hinterher auf dem Teller anrichten.

3. Gefüllte Champignons mit Käse

Menge (Für 1 Portion) Zutaten 4 grosse Champignons 0,5 Frühlingszwiebel 0,5 Becher Crème fraîche mit Kräutern Etwas Reibkäse Ihrer Wahl Etwas Olivenöl Etwas Petersilie

1. Champignons putzen und Stiele herausdrehen.

2. Zwiebel und Champignonstiele würfeln, dann im Öl 3 Minuten anbraten. Crème fraîche und Reibkäse dazugeben. Alles gut vermischen.

3. Masse in die Pilze füllen und bei 200 Grad 15 bis 20 Minuten im Backofen backen. Anschliessend mit Petersilie bestreuen und servieren.

4. Gemüse-Omelette mit Pilzen

Menge (Ergibt 4 Stücke) Zutaten 250 g Champignons oder Steinpilze 2 Tomaten 1 Zwiebel 2 Bund Schnittlauch 600 g Pasteurisiertes Eiweiss 2 EL Olivenöl Etwas Salz Etwas Pfeffer

1. Pilze und Tomaten in Scheiben schneiden. Zwiebel und Schnittlauch fein hacken. Eiweiss kurz verrühren.

2. Öl erhitzen. Darin Pilze und Zwiebel etwa 3 Minuten braten. Danach etwa 3/4 der Pilze und Zwiebel auf die Seite stellen.

3. Der Rest kann mit 1/4 des Eiweisses etwa 2 Minuten zu einer Omelette gebraten werden. Anschliessend abschmecken mit Salz und Pfeffer.

4. Omelette mit Tomaten füllen und Schnittlauch darüber streuen. Mit der restlichen Masse gleich vorgehen und drei weitere Omeletten anrichten.