Ein schwäbisches Städtchen mit 23'000 Einwohnern, ein paar Weinbergen und einer Kelter – klingt nach einem Sonntagsausflug mit der Grossmutter? Falsch gedacht.

Darum gehts Die Outletcity Metzingen (D) vereint über 170 Premium- und Luxusmarken in mehr als 130 Geschäften

Ganzjährig gelten Rabatte von bis zu 70 Prozent, während der Black Weeks sind es noch mehr

Das Moxy liegt direkt im Outlet-Quartier, weitere Hotels und Apartments sind zu Fuss erreichbar

Valeska Jansen

Metzingen (D) ist das Mekka aller, die beim Wort Sale Herzklopfen bekommen. Wir verraten euch, warum sich die Fahrt lohnt, wo ihr zwischen zwei Tüten-Marathons übernachten könnt und wie ihr den Tag so plant, dass am Abend nur das Portemonnaie erschöpft ist.

Warum ausgerechnet Metzingen?

Weil hier Boss geboren wurde und seither alle anderen nachgezogen sind. In der Outletcity drängen sich über 170 Premium- und Luxusmarken in mehr als 130 Stores, darunter der grösste Boss-Outlet der Welt. Das ganze Jahr gibt es bis zu 70 Prozent Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis, während der Black Weeks sogar noch mehr.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Der Clou: Die Outletcity ist kein klimatisierter Klotz an der Autobahn, sondern ein offenes Quartier mitten im Ort. Ihr flaniert von Store zu Store wie durch eine Altstadt, nur dass hinter jeder Tür ein Kaschmirpullover auf euch wartet. Wer aus der Schweiz anreist, staunt ausserdem über Preisschilder, die man zu Hause höchstens beim Gemüsehändler sieht. «Unser Outletcity Center ist quasi das Apple aller europäischen Outlet Center», ist Michael Bancej, Director Sales Outletcity AG, überzeugt.

Schlafen zwischen den Schaufenstern

Wer Metzingen als Tagesausflug abhakt, verschenkt Zeit und Nerven. Besser: eine Nacht bleiben, die Beute im Zimmer parkieren und am nächsten Morgen ausgeruht in Runde zwei starten.

Mittendrin: Das Moxy Outletcity Metzingen an der Reutlinger Strasse 60 steht direkt im Outlet-Quartier. Es hat Ende 2023 eröffnet, wird von Marriott-Partner Odyssey betrieben und hat eine Lobby, die als Laufsteg gestaltet ist. Passend, denn die meisten Gäste kommen mit mehr Tüten heraus, als sie hineingetragen haben. Näher am Sale schlaft ihr nur, wenn ihr euch in einer Umkleidekabine einschliessen lasst.

Fussläufig, rund 500 Meter entfernt: Kitz Boutique Hotel, Achtender Hotel und Restaurant, Hotel-Restaurant Schwanen, Hotel U7 oder die Residenz Luxury Apartments. Ebenfalls in Gehdistanz liegt The Outlet Hotel an der Wilhelmstrasse 9, ein kleines Haus mit 21 Zimmern.

Mit Aussicht aufs Umland: In Bad Urach, Reutlingen oder Tübingen, zwischen 8 und 20 Kilometer entfernt, wartet mehr Schwäbische Alb und weniger Logo-Dichte.

So wird ein ganzer Tag daraus

Shopping ist Ausdauersport. Mit diesem Fahrplan kommt ihr ohne Seitenstechen ins Ziel.

Vor der Öffnung: Strategie. Unter der Woche öffnen die Stores um 10 Uhr, samstags schon um 9 Uhr. Erstellt vorher eine Wunschliste und legt ein Budget fest. Spontankäufe kommen ohnehin dazu. Morgens: die grossen Fische. Startet bei euren Lieblingsmarken, solange die Regale noch voll und die Gänge leer sind. Wer kann, kommt an einem Werktag statt am Samstag. Zwischendurch: Ballast abwerfen. In den Schliessfächern an der Reutlinger Strasse 63 deponiert ihr die ersten Tüten. Wer im Moxy schläft, bringt sie gleich aufs Zimmer. Mittags: Kohlenhydrate tanken. Zur Auswahl stehen unter anderem 60 Seconds to Napoli, L'Osteria, New York Slice Club oder das Boss Café. Für den Zuckerschub danach sorgen die Zimtschnecken von Cinnamood. Nachmittags: Runde zwei. Jetzt sind die Marken dran, die ihr «nur mal anschauen» wolltet. Wir wissen beide, wie das endet. Früher Abend: anstossen. In der Bollicine & Co. Champagne Bar feiert ihr die gesparten Franken, die ihr soeben ausgegeben habt. Abends: raus aus dem Logo-Dschungel. Ein Spaziergang zum Kelternplatz zeigt euch das alte Metzingen der Weingärtner. Danach Zürcher Geschnetzeltes? Nein, Maultaschen. Ihr seid schliesslich im Schwabenland.

Gut zu wissen

Anreise: Ab Stuttgart sind es rund 30 Minuten. Aus der Schweiz fährt ein Eurobus-Shuttle ab Zürich via Winterthur und Schaffhausen direkt hin und zurück. Wer mit dem Auto kommt, parkiert gratis in den Parkhäusern P4 und P4.1.

Ab Stuttgart sind es rund 30 Minuten. Aus der Schweiz fährt ein Eurobus-Shuttle ab Zürich via Winterthur und Schaffhausen direkt hin und zurück. Wer mit dem Auto kommt, parkiert gratis in den Parkhäusern P4 und P4.1. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag geschlossen. Am Black Friday, 27. November, ist bis Mitternacht geöffnet.

Montag bis Freitag 10 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 20 Uhr, Sonntag geschlossen. Am Black Friday, 27. November, ist bis Mitternacht geöffnet. Tax Free: Als Schweizerinnen und Schweizer wohnt ihr ausserhalb der EU und könnt euch einen Teil der deutschen Mehrwertsteuer zurückholen. Ab einem Einkauf von 50.01 Euro verlangt ihr im Store das Formular, danach erstattet der Tax-Free-Schalter im Welcome Center (Reutlinger Strasse 58, Mo–Sa 12 bis 20 Uhr) den Betrag direkt auf eure Visa- oder Mastercard. Beim Grenzübertritt lasst ihr das Formular am deutschen Zoll abstempeln.

Als Schweizerinnen und Schweizer wohnt ihr ausserhalb der EU und könnt euch einen Teil der deutschen Mehrwertsteuer zurückholen. Ab einem Einkauf von 50.01 Euro verlangt ihr im Store das Formular, danach erstattet der Tax-Free-Schalter im Welcome Center (Reutlinger Strasse 58, Mo–Sa 12 bis 20 Uhr) den Betrag direkt auf eure Visa- oder Mastercard. Beim Grenzübertritt lasst ihr das Formular am deutschen Zoll abstempeln. Schweizer Zoll: Seit 2025 liegt die Wertfreigrenze bei 150 Franken pro Person und Tag. Alles darüber meldet ihr an, sonst wird der Schnäppchen-Rausch teuer.

Seit 2025 liegt die Wertfreigrenze bei 150 Franken pro Person und Tag. Alles darüber meldet ihr an, sonst wird der Schnäppchen-Rausch teuer. Timing: Ab 16. November laufen die Black Weeks mit Rabatten bis zu 80 Prozent.

Fazit

Metzingen beweist: Man kann gleichzeitig sparen und Geld ausgeben, ganz ohne Widerspruch. Packt bequeme Schuhe ein, lasst Platz im Kofferraum und gebt der Kreditkarte vorher ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg. Sie wird sie brauchen.